الصفحة الرئيسية / منوعات / بالفيديو.. حارس فرنسي يتصدى لأغرب ركلة جزاء في تاريخ الكرة

بالفيديو.. حارس فرنسي يتصدى لأغرب ركلة جزاء في تاريخ الكرة أرسل الخبر



وتصدى الحارس جون فرانسوا صاحب 37 عاما في المرة الأولى للكرة عن طريق الصدفة بعدما ارتطمت بالقائم لترتطم برأسه، قبل أن يتصدى لها في المرة الثانية ثم الثالثة ببراعة.

والجدير بالذكر أن المباراة انتهت لصالح فان بثلاثية نظيفة .



خطف حارس مرمى بفرنسا الأضواء، حينما أذهل عشاق كرة القدم بتصديه لركلة جزاء بطريقة رائعة وطريفة في الوقت نفسه، وذلك خلال مباراة فريقه "فان" مع "رين" بدوري الدرجة الثانية للهواة.وتصدى الحارس جون فرانسوا صاحب 37 عاما في المرة الأولى للكرة عن طريق الصدفة بعدما ارتطمت بالقائم لترتطم برأسه، قبل أن يتصدى لها في المرة الثانية ثم الثالثة ببراعة.والجدير بالذكر أن المباراة انتهت لصالح فان بثلاثية نظيفة . Saida Online