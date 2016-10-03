الصفحة الرئيسية / أخبار صيدا / المفتي حبال رعى احتفال مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

المفتي حبال رعى احتفال مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري بذكرى الهجرة النبوية الشريفة أرسل الخبر



استهل الحفل بآي من القرآن الكريم رتلها الطالب عبد الرحمن الزعتري ، فكلمة بإسم الطلاب القاها الطالب محمد السبع اعين الذي اكد الاقتداء بسيرة واخلاق خاتم الأنبياء محمد (ص) وبتعاليم الدين الاسلامي الحنيف التي حملها الى العالم اجمع .

وبعد كلمة من نبيل بواب امل فيها ان تعاد ذكرى رأس السنة الهجرية على الجميع بالخير وان يعم السلام لبنان والعالم ، تحدث المفتي حبال متوجها الى جميع اللبنانيين والمسلمين خصوصا بالمعايدة لمناسبة السنة الهجرية الجديدة سائلا الله ان يعيد هذه المناسبة على لبنان والعالم العربي بافضل حال وبتمسك اكثير بالقيم الانسانية التي علمنا اياها النبي محمد (ص ) . وقال : لقد دعانا رسول الله محمد (ص) لتحسين العلاقة مع الله عز وجل وتحسين العلاقة بين البشر، علمنا ان الانسان الذي يحبه الله عز وجل هو الانسان الذي يكون مثمرا بشكل ايجابي في مجتمعه ويكون مقبلا على الله عز وجل ليس فقط بالعبادة وهي مطلوبة، ولكن مقبلا على الله عز وجل بالاحسان للناس ، وبالعمل على خير المجتمع الاسلامي، يعمل على ارتقاء الفرد والمجتمع لذلك فان النبي (ص) هاجر من مكة الى المدينة لانه في المدينة استطاع ان يبني مجتمعا راقيا حقيقيا، مجتمعا اسس للحضارة الانسانية الذي استفاد منها العالم اجمع على مر التاريخ .

واضاف: انا ادعو الناس جميعا لأن يتعلموا من هدي المصطفى (ص) ان يتعلموا من معاني الهجرة والاسلام الذي ارساه النبي (ص) لأن هناك الآن هجمة عالمية على الاسلام لتشويهه سواء من اعداء الاسلام او من بعض ابناء المسلمين . للاسف يفهمون الاسلام بشكل خاطىء ويطبقوه بشكل خاطىء ، فالاسلام هو دين الارتقاء في الدنيا ودين الارتقاء الى الجنة في الآخرة ..

واعقب ذلك محاضرة دينية من وحي المناسبة القاها المفتي حبال في قاعة مجمع بهاء الدين الحريري وحضرها طلاب مختلف المراحل واستهلت بترحيب من الطالب محمد زعتري .

























































احيت مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري ذكرى الهجرة النبوية الشريفة باحتفال اقيم في باحة المدرسة برعاية وحضور مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار حبال ومشاركة مديرة المدرسة وداد النادري والمشرف العام نبيل بواب وافراد من الهيئتين الادارية والتعليمية . واقام الطلاب مجسما لغار حراء الذي لجأ اليه رسول الله محمد (ص) في طريقه من مكة الى المدينة ، كما رفعت بالمناسبة بطاقات معايدة وقدم طلاب وطالبات من المدرسة لوحات انشادية تراثية من وحي الهجرة اداها مجموعة من طلاب وطالبات البهاء ارتدو الزي الأبيض وانشدوا " طلع البدر علينا من ثنيات الوداع " ورفعوا الصلوات على الرسول محمد (ص) .استهل الحفل بآي من القرآن الكريم رتلها الطالب عبد الرحمن الزعتري ، فكلمة بإسم الطلاب القاها الطالب محمد السبع اعين الذي اكد الاقتداء بسيرة واخلاق خاتم الأنبياء محمد (ص) وبتعاليم الدين الاسلامي الحنيف التي حملها الى العالم اجمع .وبعد كلمة من نبيل بواب امل فيها ان تعاد ذكرى رأس السنة الهجرية على الجميع بالخير وان يعم السلام لبنان والعالم ، تحدث المفتي حبال متوجها الى جميع اللبنانيين والمسلمين خصوصا بالمعايدة لمناسبة السنة الهجرية الجديدة سائلا الله ان يعيد هذه المناسبة على لبنان والعالم العربي بافضل حال وبتمسك اكثير بالقيم الانسانية التي علمنا اياها النبي محمد (ص ) . وقال : لقد دعانا رسول الله محمد (ص) لتحسين العلاقة مع الله عز وجل وتحسين العلاقة بين البشر، علمنا ان الانسان الذي يحبه الله عز وجل هو الانسان الذي يكون مثمرا بشكل ايجابي في مجتمعه ويكون مقبلا على الله عز وجل ليس فقط بالعبادة وهي مطلوبة، ولكن مقبلا على الله عز وجل بالاحسان للناس ، وبالعمل على خير المجتمع الاسلامي، يعمل على ارتقاء الفرد والمجتمع لذلك فان النبي (ص) هاجر من مكة الى المدينة لانه في المدينة استطاع ان يبني مجتمعا راقيا حقيقيا، مجتمعا اسس للحضارة الانسانية الذي استفاد منها العالم اجمع على مر التاريخ .واضاف: انا ادعو الناس جميعا لأن يتعلموا من هدي المصطفى (ص) ان يتعلموا من معاني الهجرة والاسلام الذي ارساه النبي (ص) لأن هناك الآن هجمة عالمية على الاسلام لتشويهه سواء من اعداء الاسلام او من بعض ابناء المسلمين . للاسف يفهمون الاسلام بشكل خاطىء ويطبقوه بشكل خاطىء ، فالاسلام هو دين الارتقاء في الدنيا ودين الارتقاء الى الجنة في الآخرة ..واعقب ذلك محاضرة دينية من وحي المناسبة القاها المفتي حبال في قاعة مجمع بهاء الدين الحريري وحضرها طلاب مختلف المراحل واستهلت بترحيب من الطالب محمد زعتري . رأفت نعيم Saida Online