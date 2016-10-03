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زميل الرئيس الأسد في كلية الطب يخرج عن صمته...فماذا كشف عنه؟ أرسل الخبر



الاختصاصي في الجهاز التنفسي الذي كان الرئيس السوري بشار الأسد زميله في كلية الطب في جامعة دمشق من العام 1982 حتى 1988، أوضح أنّه كان طالباً عادياً، فلم يكن"متكبراً" ولا عديم الرحمة . أجرت قناة "الجزيرة" اتصالاً بعضو الجمعية الطبية الأميركية السورية والطبيب زاهر سحلول المقيم في أتلاتنا، في الولايات المتحدة الأميركية دعا فيه إلى نجدة حلب التي يفتقر سكانها لأدنى الخدمات الطبية.الاختصاصي في الجهاز التنفسي الذي كان الرئيس السوري بشار الأسد زميله في كلية الطب في جامعة دمشق من العام 1982 حتى 1988، أوضح أنّه كان طالباً عادياً، فلم يكن"متكبراً" ولا عديم الرحمة . وكالات