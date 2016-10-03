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عراف كندي حرب سورية ستنتهي 2017 والخليج الى دمار والجيش السوري في لبنان أرسل الخبر



وقال نعم سوف ينتصر الأسد بولاية جديدة وسينتخب من قبل الشعب السوري . واني ارى الجيش السوري في لبنان بناءً على طلب الجيش اللبناني , بعد قيام إمارة ارهابية في الشمال اللبناني ,حيث سيقوم الجيش السوري بتحرير تلك المنطقة من الارهابيين نتيجة الخبرة الطويلة التي اكتسبها خلال السنوات الخمس الماضية

وتوقع جون كارثة من صنع البشر في اوروبا وقال اعتقد ان تسرباً نووياَ سيقضي على الأف البشر في اوروبا قال العراف الكندي جون ولدن ان الحرب السورية ستنتهي ب 2017 وأن الخليج سيقسم الى إمارات متناحره وقال جون ان روسيا ستنفذ ضربة عسكرية شامله تقضي بها على الأرهاب في غضون شهرين بشكل كامل ثم ينتقل المسار السياسي وستجري انتخابات بحضور اممي.وقال نعم سوف ينتصر الأسد بولاية جديدة وسينتخب من قبل الشعب السوري . واني ارى الجيش السوري في لبنان بناءً على طلب الجيش اللبناني , بعد قيام إمارة ارهابية في الشمال اللبناني ,حيث سيقوم الجيش السوري بتحرير تلك المنطقة من الارهابيين نتيجة الخبرة الطويلة التي اكتسبها خلال السنوات الخمس الماضيةوتوقع جون كارثة من صنع البشر في اوروبا وقال اعتقد ان تسرباً نووياَ سيقضي على الأف البشر في اوروبا وكالات Saida Online