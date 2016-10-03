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المخدرات.. "الحرب الباردة في مجتمعنا" أرسل الخبر



محمود شاب في مقتبل العمر، بدأت حياته بإنفصال والديه وتركهم وحدهم دون رقيب، وفي ظلِّ بيئةٍ مليئة بالمخدرات ، نشأ هو وإخوته في ظروف صعبةٍ للغاية، مأوى بسيط في غرفة على سطح منزل، لا عمل، لا مال، لا طعام، ولا حتى أدنى اهتمام بالنظافة، فأضطر إلى الإلتحاق بصفوف التنظيمات كي يتلقى مبلغاً بسيطاً من المال.

بدأ مشوار التعاطي عند دخوله سجن رومية، تعرّف على مجموعة من التجار ومروجي المخدرات، ويوماً بعد يوم أقنعوه بتعاطي حبوب "البنزكسول"، وبعد سنتين خرج من السجن وهو في حالة إدمان، وبعد خروجه من السجن تعرف على بعض المروجين وبدأ بتعاطي الحشيشة وتطورت حالة الإدمان لديه في بيئة فاسدة تحضّه على التعاطي حتى بدأ بشم "الكوكايين"، وهنا بدأت تسوء حالته حتى بدت عليه ملامح الإدمان، الى ان بدأ الكوكايين لا يعطي النتيجة المرجوّة فلجأ الى إبَر "الهيروين"، ثم عرض عليه من قِبَل شخصياتٍ معروفةٍ تكفل بتكاليف علاجه ولكنه لم يكن لديه الإرادة الكافية للعلاج، فساءت حالته وبدأت تنتشر الأمراض في جسده النحيل حتى أصبح لا يقوى على النهوض من فراشه، فأصبحت تنتقل لهُ الأمراض عن طريق الحُقَن التي كان يأخذها في الوريد من بعد استخدام العديد من الأشخاص لها وبدأت تسوء حالته حتى شُلّت حركتهُ بشكلٍ شبه تام، وقام اهلهُ بأخذه الى المشفى لتلقي العلاج لكن دون جدوى، فالمرض بدأ بالتفاقم في جسده حتى بلغ ذروته، إلى أن بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، وعندما وجدوا ان وجوده بالمشفى لا يجدي نفعاً، وضعوه في غرفته بمعزلٍ عن العالم حتى وافتهُ المنَّية في منزله.

ما زال شبابنا مستمراً بهذا الطريق فهناك المئات بل الآلاف أمثال هذا الشاب الذي راح ضحية هذا السلاح الصامت القاتل ومن هذا المنطلق يجب على المسؤولين إيقاف التجار والمروجين الذين يعبثون بأرواح الشباب الذين لا ذنب لهم سوى ان الحياة ظلمتهم، وبعد هذه الحادثة افادت "وكالة القدس للأنباء" عن تشكيل لجنة أمنية فلسطينية عُليا لمكافحة المخدرات في المخيم، لعلها تكون بادِرة خير من المسؤولين ولِكَي يحدّو من هذه الظاهرة القاتلة ألا وهي "المخدرات".

في المخيم نرى البؤس في عيون الشباب الحالم بوظيفة أو حياة هنيئة، لا يستطيع تحقيق هذا الحلم المستحيل فيلجأ إلى نسيان كل هذا عبر تعاطيه "المخدرات" التي هي من أخطر الآفات في مجتمعنا الحالي، او أن يلجأ إلى الإتجار بها كي يحقق حلمهُ، فتكثر ضحايا المخدرات بين المتعاطي والمتاجر، فهل سيستمر شبابنا بهذا الطريق؟ وهل سيزيد عدد الضحايا؟ أم سيكون هناك من يوقف هذا الشبح؟محمود شاب في مقتبل العمر، بدأت حياته بإنفصال والديه وتركهم وحدهم دون رقيب، وفي ظلِّ بيئةٍ مليئة بالمخدرات ، نشأ هو وإخوته في ظروف صعبةٍ للغاية، مأوى بسيط في غرفة على سطح منزل، لا عمل، لا مال، لا طعام، ولا حتى أدنى اهتمام بالنظافة، فأضطر إلى الإلتحاق بصفوف التنظيمات كي يتلقى مبلغاً بسيطاً من المال.بدأ مشوار التعاطي عند دخوله سجن رومية، تعرّف على مجموعة من التجار ومروجي المخدرات، ويوماً بعد يوم أقنعوه بتعاطي حبوب "البنزكسول"، وبعد سنتين خرج من السجن وهو في حالة إدمان، وبعد خروجه من السجن تعرف على بعض المروجين وبدأ بتعاطي الحشيشة وتطورت حالة الإدمان لديه في بيئة فاسدة تحضّه على التعاطي حتى بدأ بشم "الكوكايين"، وهنا بدأت تسوء حالته حتى بدت عليه ملامح الإدمان، الى ان بدأ الكوكايين لا يعطي النتيجة المرجوّة فلجأ الى إبَر "الهيروين"، ثم عرض عليه من قِبَل شخصياتٍ معروفةٍ تكفل بتكاليف علاجه ولكنه لم يكن لديه الإرادة الكافية للعلاج، فساءت حالته وبدأت تنتشر الأمراض في جسده النحيل حتى أصبح لا يقوى على النهوض من فراشه، فأصبحت تنتقل لهُ الأمراض عن طريق الحُقَن التي كان يأخذها في الوريد من بعد استخدام العديد من الأشخاص لها وبدأت تسوء حالته حتى شُلّت حركتهُ بشكلٍ شبه تام، وقام اهلهُ بأخذه الى المشفى لتلقي العلاج لكن دون جدوى، فالمرض بدأ بالتفاقم في جسده حتى بلغ ذروته، إلى أن بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، وعندما وجدوا ان وجوده بالمشفى لا يجدي نفعاً، وضعوه في غرفته بمعزلٍ عن العالم حتى وافتهُ المنَّية في منزله.ما زال شبابنا مستمراً بهذا الطريق فهناك المئات بل الآلاف أمثال هذا الشاب الذي راح ضحية هذا السلاح الصامت القاتل ومن هذا المنطلق يجب على المسؤولين إيقاف التجار والمروجين الذين يعبثون بأرواح الشباب الذين لا ذنب لهم سوى ان الحياة ظلمتهم، وبعد هذه الحادثة افادت "وكالة القدس للأنباء" عن تشكيل لجنة أمنية فلسطينية عُليا لمكافحة المخدرات في المخيم، لعلها تكون بادِرة خير من المسؤولين ولِكَي يحدّو من هذه الظاهرة القاتلة ألا وهي "المخدرات". نور اسماعيل - خاص صيدا أون لاين Saida Online