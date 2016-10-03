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هل وقعتم ضحية أعمالها؟ أرسل الخبر



بتاريخ 19/9/2016 تعرضت السيدة: امل ن. في محلة السراي العتيقة _ طرابلس لعملية نشل محفظتها وبداخلها مبلغ وقدره 1200.000 الف ل.ل. وبعض الاوراق الثبوتية الخاصة.

بنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تمكنت فصيلة السويقة في وحدة الدرك الاقليمي من معرفة هوية ومكان تواجد الفاعلة وتوقيفها بالتعاون مع فصيلة التبانة وهي: _ ر. ن. ( مواليد عام 1962، لبنانية)

وتبين أنها من أصحاب السوابق بجرمي النشل والسرقة.



لذلك تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتها بناءً على إشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالها وتعرفوا عليها، الحضور إلى مركز فصيلة السويقة، الكائن في محلة تقاطع المئتين _ طرابلس، أو الاتصال على الرقم : 423387/06 تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



صـدر عن المديرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:بتاريخ 19/9/2016 تعرضت السيدة: امل ن. في محلة السراي العتيقة _ طرابلس لعملية نشل محفظتها وبداخلها مبلغ وقدره 1200.000 الف ل.ل. وبعض الاوراق الثبوتية الخاصة.بنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تمكنت فصيلة السويقة في وحدة الدرك الاقليمي من معرفة هوية ومكان تواجد الفاعلة وتوقيفها بالتعاون مع فصيلة التبانة وهي: _ ر. ن. ( مواليد عام 1962، لبنانية)وتبين أنها من أصحاب السوابق بجرمي النشل والسرقة.لذلك تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتها بناءً على إشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالها وتعرفوا عليها، الحضور إلى مركز فصيلة السويقة، الكائن في محلة تقاطع المئتين _ طرابلس، أو الاتصال على الرقم : 423387/06 تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. Saida Online