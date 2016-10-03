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حاول الفرار بسيارته فصدم آلية عسكرية.. هذا ما حصل في الدامور أرسل الخبر



بتاريخ 1/10/2016 وفي محلة الدامور – جسر الدلهمية، تمكنت دورية من مكتب مكافحة الارهاب والجرائم الهامة _ المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف كل من:

و. ع. ( مواليد عام 1994، لبناني)

ح. ع. ( مواليد عام 1988، سوري)

ولدى قيام الدورية بتوقيفهما حاول الأول الفرار بسيارته فاصطدم بالآلية العسكرية، وقد وتبين أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم قتل ومحاولة قتل. أودعا مفرزة بيت الدين القضائية للتوسع بالتحقيق معهما بناءً لإشارة القضاء المختص.



صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بتاريخ 1/10/2016 وفي محلة الدامور – جسر الدلهمية، تمكنت دورية من مكتب مكافحة الارهاب والجرائم الهامة _ المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف كل من:و. ع. ( مواليد عام 1994، لبناني)ح. ع. ( مواليد عام 1988، سوري)ولدى قيام الدورية بتوقيفهما حاول الأول الفرار بسيارته فاصطدم بالآلية العسكرية، وقد وتبين أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم قتل ومحاولة قتل. أودعا مفرزة بيت الدين القضائية للتوسع بالتحقيق معهما بناءً لإشارة القضاء المختص. Saida Online