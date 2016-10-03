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قارب الموت .. يدفن حِلمُها أرسل الخبر



غادرت المهندسة ريهام (24 عاماً)، ابنة مخيم البداوي منزلها برفقة شقيقها محمد، ووجهتهما أوروبا، بلاد اللجوء الكبير من عالم الظلام إلى عالم افتراضي هو في أسوأ حالاته أفضل بكثير من العالم الذي تعيشه أجيال العالم العربي، ولذلك يصرّ شباب اليوم على الرحيل، غير آبهين بالأخبار عن المخاطر المتواردة بشكل شبه يومي.

ريهام تحمّلت الكثير من نظرة المجتمع التقليدية للتشوه البسيط في عينها، ولطالما حلمت بإجراء جراحة لها، لكن أحدًا لم يساعد، ولا مرجعية تحمي، فحلمت ريهام بالوصول إلى أوروبا، مقصد الأجيال الراهنة، لعلها تجد من يساعدها على تخطي مشكلة العين.

أمّنت العائلة الأموال للشقيقين، وانطلقا ليحطا في تركيا بصورة شرعية، ثم أقلّتهما ناقلة بحرية باتجاه الساحل اليوناني، وما هي إلا أمتار قليلة تفصل زورقهما عن الرصيف، حتى اصطدم الزورق المطاطي الذي يقلهما، بزورق آخر، فتمزق، وتبعثر ركابه، على ما نقل محمد لوالده خليل عن الحادث، ذاكراً أن الركاب جميعا أصيبوا، منهم من قتل فوراً، ومنهم من نقل إلى المستشفيات التركية، وقسم آخر نجا، تواردت الأخبار الكثيرة عن الحادث، لكن أي منها لم يأت على ذكر ريهام، إلى أن ورد خبر العثور عليها جثة في أحد المستشفيات التركية، وتعرف عليها عمها المقيم في تركيا.

والد ريهام خليل المغربي علّق على الحادث بقوله: "صدمة ورود خبر وفاة ريهام كانت صعبة جداً، رغم أننا فقدناها لأكثر من أسبوع، وكنا على شكّ كبير بحصول مكروه لها حيث فقد معها أي اتصال ولم ترد أنباء عنها على الاطلاق، خلافاً لبقية اللاجئين على متن الزورق عينه، فقدت ريهام حياتها ثمناً لحلمها بحياة أفضل، فكانت مصيبتنا مصيبتين، حاولنا تأمين علاج لها هنا، للأسف لم نجد من يساعد، ولا من يقف إلى جانبنا، كان طموحها أن تذهب إلى هناك (أوروبا) فهي سمعت أن في الغرب انسانيين، والعلاج متوافر ومتطور، حلمت ان تحقق غايتها لتعود عينها إلى طبيعتها، على أن تعود بعد تحقيق غايتها، لكن للأسف، اختارها ربنا للصعود إليه".

توارى ريهام في الثرى، وحلمها يدفن معها، ويستمر شقيقها محمد في رحلته التي أفضت به إلى ألمانيا، لكن حلمه لا يزال سراباً كأحلام كل المهاجرين.

“هذي بلاد لم تعد كبلادي” قالها الشاعر فاروق جويدة، عن أؤلئك الهاربين من جحيم الحياة في بلادهم، بحثًا عن لقمة عيش في بلاد مجاورة، سمعوا ذات يوم من المغتربين قصصًا لحياة ملونة بغير السواد ولكن عكس ما تظنوه عن هذه الطريق المجهولة، أحلام شبابية تشبث بها أبناء الوطن، حتى دفعتهم للزج بأنفسهم فى أحضان نيران الهجرة غير الشرعية هربًا من ضنك الحياة وضيق الحال، غافلين ما تحمله من مفاجآت تنتهى بهم فى أغلب الأحوال جثة هامدة فى عرض البحر، فكم من قصة روى لنا هذا البحر وأخبرنا عن هذه القصة.غادرت المهندسة ريهام (24 عاماً)، ابنة مخيم البداوي منزلها برفقة شقيقها محمد، ووجهتهما أوروبا، بلاد اللجوء الكبير من عالم الظلام إلى عالم افتراضي هو في أسوأ حالاته أفضل بكثير من العالم الذي تعيشه أجيال العالم العربي، ولذلك يصرّ شباب اليوم على الرحيل، غير آبهين بالأخبار عن المخاطر المتواردة بشكل شبه يومي.ريهام تحمّلت الكثير من نظرة المجتمع التقليدية للتشوه البسيط في عينها، ولطالما حلمت بإجراء جراحة لها، لكن أحدًا لم يساعد، ولا مرجعية تحمي، فحلمت ريهام بالوصول إلى أوروبا، مقصد الأجيال الراهنة، لعلها تجد من يساعدها على تخطي مشكلة العين.أمّنت العائلة الأموال للشقيقين، وانطلقا ليحطا في تركيا بصورة شرعية، ثم أقلّتهما ناقلة بحرية باتجاه الساحل اليوناني، وما هي إلا أمتار قليلة تفصل زورقهما عن الرصيف، حتى اصطدم الزورق المطاطي الذي يقلهما، بزورق آخر، فتمزق، وتبعثر ركابه، على ما نقل محمد لوالده خليل عن الحادث، ذاكراً أن الركاب جميعا أصيبوا، منهم من قتل فوراً، ومنهم من نقل إلى المستشفيات التركية، وقسم آخر نجا، تواردت الأخبار الكثيرة عن الحادث، لكن أي منها لم يأت على ذكر ريهام، إلى أن ورد خبر العثور عليها جثة في أحد المستشفيات التركية، وتعرف عليها عمها المقيم في تركيا.والد ريهام خليل المغربي علّق على الحادث بقوله: "صدمة ورود خبر وفاة ريهام كانت صعبة جداً، رغم أننا فقدناها لأكثر من أسبوع، وكنا على شكّ كبير بحصول مكروه لها حيث فقد معها أي اتصال ولم ترد أنباء عنها على الاطلاق، خلافاً لبقية اللاجئين على متن الزورق عينه، فقدت ريهام حياتها ثمناً لحلمها بحياة أفضل، فكانت مصيبتنا مصيبتين، حاولنا تأمين علاج لها هنا، للأسف لم نجد من يساعد، ولا من يقف إلى جانبنا، كان طموحها أن تذهب إلى هناك (أوروبا) فهي سمعت أن في الغرب انسانيين، والعلاج متوافر ومتطور، حلمت ان تحقق غايتها لتعود عينها إلى طبيعتها، على أن تعود بعد تحقيق غايتها، لكن للأسف، اختارها ربنا للصعود إليه".توارى ريهام في الثرى، وحلمها يدفن معها، ويستمر شقيقها محمد في رحلته التي أفضت به إلى ألمانيا، لكن حلمه لا يزال سراباً كأحلام كل المهاجرين. سارة كرّوم - خاص صيدا اون لاين Saida Online