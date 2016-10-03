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عبد العال: الطفلة إسراء وما قبلها وما بعدها، ضحايا سياسات خاطئة أرسل الخبر



تحية للغضب النقي والصادق الذي عبّرت عنه ضمائر شبابنا في المخيمات، إدانة لهدر روح بريئة لطفلة فلسطينية وجدّتها بموت مجاني، حيث من الأهمية معرفة ملابسات ما حصل لدى كل الجهات المختصة وفي الحالة المحددة، لتحديد المسؤولية المباشرة عما حدث،وأضاف، أما في ما يختص بالمسؤولية المعنوية العامة، فلطالما حذّرنا بأن السياسات الخاطئة سيكون لها ضحايا أمثال إسراء وجدّتها، والذي يقف خلف هذه المسؤولية جهات عدة وعوامل متداخلة:

١- التقليصات المستمرة للأنروا، التي تقايض حياة الفلسطيني في ميزان الواردات المالية، ولا يهمها الشعور بالظلم وتداعياته، وبخاصة لمخيم مجروح كنهر البارد، والقرارات فيها تنشدّ إلى حسابات التوفير أكثر من حياة المريض.

٢- الجهاز البيروقراطي البليد الذي يستمر في تعامله مع مستشفيات تفتقر إلى هيكلية طبيّة صحيحة، ولا تتعامل مع مستجد وحالة طارئة بمسؤولية تتناسب وطبيعة الحالة، والموظف يظل عبداً مطيعاً للنظام الفوقي والأوامري .

٣- مسؤولية وزارة الصحة اللبنانية ومسؤوليتها عن السياسة الصحية في لبنان وبما فيها ما تقوم به الأنروا من سياسات صحية، ولا بد من مساءلة حتى للجسم الطبي في الشمال، خاصة لجهة تأدية المستشفيات لوظيفتها ببعدها الإنساني قبل التجاري، وإنقاذ حياة مريض له أولوية عن جهة التغطية.

كما أكد على أنه آن الأوان لصنّاع القرارت إدراك عواقب هذه السياسة، والتعامل معنا بشروط إنسانية، بمواصفات اللاجئ التي تحفظ له الحياة الكريمة، مشيرًا إلى أن الأمن السياسي مهم لكن الأهم هو الأمان الإنساني، مثل الصحة والسكن والتعليم، نحن لا نخاف الموت، ولكن نخاف على حياة تشبه الموت.

تحدث مروان عبد العال، مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان مع وسائل إعلامية عديدة، حول قضية الطفلة إسراء، اليوم الاثنين 10/3 منها: قناة المنار وقناة فلسطين اليوم، جاء فيها:تحية للغضب النقي والصادق الذي عبّرت عنه ضمائر شبابنا في المخيمات، إدانة لهدر روح بريئة لطفلة فلسطينية وجدّتها بموت مجاني، حيث من الأهمية معرفة ملابسات ما حصل لدى كل الجهات المختصة وفي الحالة المحددة، لتحديد المسؤولية المباشرة عما حدث،وأضاف، أما في ما يختص بالمسؤولية المعنوية العامة، فلطالما حذّرنا بأن السياسات الخاطئة سيكون لها ضحايا أمثال إسراء وجدّتها، والذي يقف خلف هذه المسؤولية جهات عدة وعوامل متداخلة:١- التقليصات المستمرة للأنروا، التي تقايض حياة الفلسطيني في ميزان الواردات المالية، ولا يهمها الشعور بالظلم وتداعياته، وبخاصة لمخيم مجروح كنهر البارد، والقرارات فيها تنشدّ إلى حسابات التوفير أكثر من حياة المريض.٢- الجهاز البيروقراطي البليد الذي يستمر في تعامله مع مستشفيات تفتقر إلى هيكلية طبيّة صحيحة، ولا تتعامل مع مستجد وحالة طارئة بمسؤولية تتناسب وطبيعة الحالة، والموظف يظل عبداً مطيعاً للنظام الفوقي والأوامري .٣- مسؤولية وزارة الصحة اللبنانية ومسؤوليتها عن السياسة الصحية في لبنان وبما فيها ما تقوم به الأنروا من سياسات صحية، ولا بد من مساءلة حتى للجسم الطبي في الشمال، خاصة لجهة تأدية المستشفيات لوظيفتها ببعدها الإنساني قبل التجاري، وإنقاذ حياة مريض له أولوية عن جهة التغطية.كما أكد على أنه آن الأوان لصنّاع القرارت إدراك عواقب هذه السياسة، والتعامل معنا بشروط إنسانية، بمواصفات اللاجئ التي تحفظ له الحياة الكريمة، مشيرًا إلى أن الأمن السياسي مهم لكن الأهم هو الأمان الإنساني، مثل الصحة والسكن والتعليم، نحن لا نخاف الموت، ولكن نخاف على حياة تشبه الموت. Saida Online