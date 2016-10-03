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هذا هو المبلغ الذي دفعه وائل جسار للسلطات المصرية مقابل إخلاء سبيله أرسل الخبر



وفور إلقاء القبض على هذا الفنان الكبير، تدخل الفنان (هاني شاكر) نقيب المهن الموسيقية للوساطة بين السلطات المصرية وهذا الفنان الكبير، الذي كان لا يعلم أن القانون المصري يحظر السفر بمثل هذا المبلغ الكبير، وبالفعل تمت الوساطة بين الطرفين، وقام الفنان وائل جسار بدفع مبلغ مالي للسلطات المصرية مقابل إخلاء سبيله.

هذا ولم يفصح المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية (طارق مرتضى) عن المبلغ الذي قام بدفعه وائل جسار لإخلاء سبيله، ولكن ووفقا لما نشرته (رويترز) فإن وائل جسار تنازل عن مبلغ قدره 44 ألف دولار للسلطات المصرية، ولكن صرح مصدر آخر أن ما قام بدفعه وائل جسار هو نسبة 8% فقط من المبلغ المتحفظ عليه أي 4 الآف دولار فقط. قامت السلطات المصرية المتواجدة في مطار القاهرة أمس الأحد بإلقاء القبض على الفنان والمطرب الكبير (وائل جسار) أثناء مغادرته مطار القاهرة متجها إلى لبنان، وقامت سلطات مطار القاهرة بتوقيفه ومنعه من السفر بعد حمله لحقيبة بها مبلغ 54 ألف دولار أمريكي كان قد حصل عليها هذا الفنان الكبير بعد إحياءه لحفل غنائي كبير في مصر، ومن المعروف أن القانون المصري لا يسمح بالسفر بمبلغ يتخطى 10 الآف دولار.وفور إلقاء القبض على هذا الفنان الكبير، تدخل الفنان (هاني شاكر) نقيب المهن الموسيقية للوساطة بين السلطات المصرية وهذا الفنان الكبير، الذي كان لا يعلم أن القانون المصري يحظر السفر بمثل هذا المبلغ الكبير، وبالفعل تمت الوساطة بين الطرفين، وقام الفنان وائل جسار بدفع مبلغ مالي للسلطات المصرية مقابل إخلاء سبيله.هذا ولم يفصح المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية (طارق مرتضى) عن المبلغ الذي قام بدفعه وائل جسار لإخلاء سبيله، ولكن ووفقا لما نشرته (رويترز) فإن وائل جسار تنازل عن مبلغ قدره 44 ألف دولار للسلطات المصرية، ولكن صرح مصدر آخر أن ما قام بدفعه وائل جسار هو نسبة 8% فقط من المبلغ المتحفظ عليه أي 4 الآف دولار فقط. وكالات Saida Online