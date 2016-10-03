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بالفيديو: أشخاص بقدرات خارقة يصعب تصديقها! أرسل الخبر



وأظهرت اللقطات رياضيون يقفزون في الهواء بشكل رهيب، وآخر يقود الدراجة وهو مستلقي على بطنه لمدة طويلة، وثالث يقود السكوتر على حرف حديقة بشكل غير طبيعي.

ويشير بعض الباحثين إلى أنّ القدرات الخاصة تعد هبة من الله إلا أن هناك بعض التمارين العقلية والذهنية التى تساعد على صفاء الذهن بحيث يمكن تشغيل بعض المراكز العليا في المخ التي لا تعمل في الظروف العادية وحتى الآن لم يستطع أحد الوصول إلى تفسير علمي واضح لمثل هذه الظواهر الخارقة والغريبة.

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تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أظهر مجموعة من البشر يقومون بأفعال لا تخطر على البال ويصعب تصديق قدرتهم على القيام ذلك.وأظهرت اللقطات رياضيون يقفزون في الهواء بشكل رهيب، وآخر يقود الدراجة وهو مستلقي على بطنه لمدة طويلة، وثالث يقود السكوتر على حرف حديقة بشكل غير طبيعي.ويشير بعض الباحثين إلى أنّ القدرات الخاصة تعد هبة من الله إلا أن هناك بعض التمارين العقلية والذهنية التى تساعد على صفاء الذهن بحيث يمكن تشغيل بعض المراكز العليا في المخ التي لا تعمل في الظروف العادية وحتى الآن لم يستطع أحد الوصول إلى تفسير علمي واضح لمثل هذه الظواهر الخارقة والغريبة.شاهدوا الفيديو ... مواقع Saida Online