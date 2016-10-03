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أخبار محلية / توقيف رجل وامرأة يمتهنان السرقة ومسرح عملياتهما قرى في الجنوب
توقيف رجل وامرأة يمتهنان السرقة ومسرح عملياتهما قرى في الجنوب
2016-10-03 أرسل الخبر
وطنية
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
"بتاريخ 1/10/2016 أوقفت دورية من شعبة المعلومات في مدينة زحلة شخصين لارتكابهما أعمال سرقة بواسطة الاحتيال، وهما: ع. ع (مواليد 1975، لبناني) و س. د. (مواليد 1990، سورية).
وبالتحقيق معهما من مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترفا بارتكابهما حوالي 8 عمليات سرقة طالت محالا تجارية في قرى محافظة النبطية.
لذلك تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتهما بناء على إشارة القضاء المختص
، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا عليهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة في مجمع قوى الامن الداخلي في كفر جوز، أو الاتصال على أحد الارقام الآتية: 531226/07 أو سنترال: 531192/07 _ 531193/07 مقسم 300، تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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