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توقيف رجل وامرأة يمتهنان السرقة ومسرح عملياتهما قرى في الجنوب أرسل الخبر



"بتاريخ 1/10/2016 أوقفت دورية من شعبة المعلومات في مدينة زحلة شخصين لارتكابهما أعمال سرقة بواسطة الاحتيال، وهما: ع. ع (مواليد 1975، لبناني) و س. د. (مواليد 1990، سورية).

وبالتحقيق معهما من مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترفا بارتكابهما حوالي 8 عمليات سرقة طالت محالا تجارية في قرى محافظة النبطية.

لذلك تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتهما بناء على إشارة القضاء المختص ، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا عليهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة في مجمع قوى الامن الداخلي في كفر جوز، أو الاتصال على أحد الارقام الآتية: 531226/07 أو سنترال: 531192/07 _ 531193/07 مقسم 300، تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:"بتاريخ 1/10/2016 أوقفت دورية من شعبة المعلومات في مدينة زحلة شخصين لارتكابهما أعمال سرقة بواسطة الاحتيال، وهما: ع. ع (مواليد 1975، لبناني) و س. د. (مواليد 1990، سورية).وبالتحقيق معهما من مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترفا بارتكابهما حوالي 8 عمليات سرقة طالت محالا تجارية في قرى محافظة النبطية.لذلك تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتهما بناء على إشارة القضاء المختص ، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا عليهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة في مجمع قوى الامن الداخلي في كفر جوز، أو الاتصال على أحد الارقام الآتية: 531226/07 أو سنترال: 531192/07 _ 531193/07 مقسم 300، تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وطنية Saida Online