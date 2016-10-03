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اكتشاف علمي جديد .. نبتة تمنع انسداد الشرايين والعلماء سيحولونها الى عقار أرسل الخبر



وخلال التجارب التي أجراها الباحثون على الفئران، وجدوا أن حمض "البالمتيوليك" والذي يعد من الأحماض الدهنية غير المشبعة، ساعد بنسبة كبيرة على منع انسداد الشرايين لديها.

ووفقا للخبراء يدخل حمض "البالمتيوليك" في الطعام في الدول الأوروبية بنسبة 0.38%، ويوجد هذا الحمض الدهني غير المشبع في حليب الأم والدهون الحيوانية والنباتية ، كما يوجد في نبات "المكاديميا" الجوز الاسترالي، وإن زيادة محتوياته بـ 3 أضعاف في الطعام خلال التجارب التي أجريت على الفئران خفضت بشكل كبير من خطر تصلب الشرايين لديها.



كم قال الخبراء أن تجاربهم أثبتت التأثير المفيد للحمض المذكور على عملية التمثيل الغذائي في الجسم كما بينت خصائصه الجيدة المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى أنه يمنع الالتهاب في الشبكة "الإندوبلازمية " الضامة للخلايا المناعية، ويساعد على إزالة ارتخاء الاوعية الدموية. قالت مجلة Science Translational Medicine إن مجموعة من الباحثين في ألمانيا وبلجيكا والولايات المتحدة كشفوا عن عقار جديد يمنع انسداد الشرايين.وخلال التجارب التي أجراها الباحثون على الفئران، وجدوا أن حمض "البالمتيوليك" والذي يعد من الأحماض الدهنية غير المشبعة، ساعد بنسبة كبيرة على منع انسداد الشرايين لديها.ووفقا للخبراء يدخل حمض "البالمتيوليك" في الطعام في الدول الأوروبية بنسبة 0.38%، ويوجد هذا الحمض الدهني غير المشبع في حليب الأم والدهون الحيوانية والنباتية ، كما يوجد في نبات "المكاديميا" الجوز الاسترالي، وإن زيادة محتوياته بـ 3 أضعاف في الطعام خلال التجارب التي أجريت على الفئران خفضت بشكل كبير من خطر تصلب الشرايين لديها.كم قال الخبراء أن تجاربهم أثبتت التأثير المفيد للحمض المذكور على عملية التمثيل الغذائي في الجسم كما بينت خصائصه الجيدة المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى أنه يمنع الالتهاب في الشبكة "الإندوبلازمية " الضامة للخلايا المناعية، ويساعد على إزالة ارتخاء الاوعية الدموية. وكالات Saida Online