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بعد زواجها من المليونير الذي سيحقق احلامها رغم فارق السن.. تكتشف أنه جدها ! أرسل الخبر



بالنسبة له كانت هي أيضًا فرصة عظيمة لأنها شابة في سن أحفاده، لكن المفاجأة أنه اكتشف بالفعل أنها حفيدته بعد ثلاثة أشهر من زواجهما، في سابقة تحدث للمرّة الأولى في بريطانيا.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن العروس (24 عاما)، والتي رفضت الإفصاح عن اسمها وهويتها، أكدت أنها شعرت بصدمة ألجمتها عندما اكتشفت الأمر للوهلة الأولى.

وقالت العروس إنها “تعرف أن جدها لأبيها ترك والدها وهو صغير في السن، وهجر أسرته ولم يعًد أحد يعرف عنه شيئًا، وبعد زواجها من هذا المليونير (٦٨ عامًا) بثلاثة أشهر، كانت تشاهد ألبوم صوره وهو صغير، وصُعقت عندما رأت صورته وهو يحمل أبيها وهو صغير، بشكله وملابسه نفسها في الصور التي لديها لأبيها في هذه السن”.

وقالت، “لم أكن في حاجة إلى المزيد من الوقت للتأكد، فقد كانت الأمور واضحة تمامًا ولا لبس فيها”.

وعما إذا كان أهلها لم يعرفوا الأمر من قبل أو على الأقل راودهم الشك بشأنه، قالت إن مسألة زواجها كانت سريعة ولم يكن لأهلها فيها دور يذكر.

وحول ما تنوي عروسة جدها فعله، أكدت أنها سعيدة جدًا مع زوجها الذي تحبه وستبقى معه مهما حدث.

وكانت العروس العشرينية تعرفت على عريسها وجدها في الوقت نفسه عبر موقع إلكتروني للرجال الكبار في السن، الباحثين عن الحب . لم تسعها الدنيا من الفرحة عندما حققت حلمها بالزواج من الرجل الذي أحبته، كما أنه يُعد حلم كل فتاة في سنها، فهو مليونير لا يعنيه سوى تحقيق حلم فتاته الصغيرة.بالنسبة له كانت هي أيضًا فرصة عظيمة لأنها شابة في سن أحفاده، لكن المفاجأة أنه اكتشف بالفعل أنها حفيدته بعد ثلاثة أشهر من زواجهما، في سابقة تحدث للمرّة الأولى في بريطانيا.وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن العروس (24 عاما)، والتي رفضت الإفصاح عن اسمها وهويتها، أكدت أنها شعرت بصدمة ألجمتها عندما اكتشفت الأمر للوهلة الأولى.وقالت العروس إنها “تعرف أن جدها لأبيها ترك والدها وهو صغير في السن، وهجر أسرته ولم يعًد أحد يعرف عنه شيئًا، وبعد زواجها من هذا المليونير (٦٨ عامًا) بثلاثة أشهر، كانت تشاهد ألبوم صوره وهو صغير، وصُعقت عندما رأت صورته وهو يحمل أبيها وهو صغير، بشكله وملابسه نفسها في الصور التي لديها لأبيها في هذه السن”.وقالت، “لم أكن في حاجة إلى المزيد من الوقت للتأكد، فقد كانت الأمور واضحة تمامًا ولا لبس فيها”.وعما إذا كان أهلها لم يعرفوا الأمر من قبل أو على الأقل راودهم الشك بشأنه، قالت إن مسألة زواجها كانت سريعة ولم يكن لأهلها فيها دور يذكر.وحول ما تنوي عروسة جدها فعله، أكدت أنها سعيدة جدًا مع زوجها الذي تحبه وستبقى معه مهما حدث.وكانت العروس العشرينية تعرفت على عريسها وجدها في الوقت نفسه عبر موقع إلكتروني للرجال الكبار في السن، الباحثين عن الحب . NBN Saida Online