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الإستيقاظ صباحاً لن يكون مزعجاً بعد اليوم! أرسل الخبر



ولكن مع تطبيق Wake Social يمكن للمستخدم الاستيقاظ بطريقة اجتماعية وممتعة وغير تقليدية، بحيث يمكن للمستخدم طلب المساعدة على الاستيقاظ من الأصدقاء، بحيث يقوم صديق المستخدم بترك تسجيلات صوتية له مع تحدّيات تجبر المستخدم على النهوض من الفراش .

ويوفّر التطبيق مجموعة من التحديات التي يمكن الاختيار منها لإجبار المستخدم على الاستيقاظ، مثل التقاط صورة باركود لأي منتج موجود لدى المستخدم، أو تكرار جملة محددة أو الإجابة على سؤال قام صديق المستخدم بإرساله، وبعد إيقاف التنبيه يمكن للمستخدم مشاركة نشاطاته داخل التطبيق بشكلٍ اجتماعي ممتع. يتوفر على متاجر التطبيقات الكثير من الخيارات العملية لمُساعدة المستخدم على الاستيقاظ صباحا، فهناك العديد من تطبيقات التنبيه التي تسمح للمستخدم بضبطها من أجل الاستيقاظ في وقتٍ محدد.ولكن مع تطبيق Wake Social يمكن للمستخدم الاستيقاظ بطريقة اجتماعية وممتعة وغير تقليدية، بحيث يمكن للمستخدم طلب المساعدة على الاستيقاظ من الأصدقاء، بحيث يقوم صديق المستخدم بترك تسجيلات صوتية له مع تحدّيات تجبر المستخدم على النهوض من الفراش .ويوفّر التطبيق مجموعة من التحديات التي يمكن الاختيار منها لإجبار المستخدم على الاستيقاظ، مثل التقاط صورة باركود لأي منتج موجود لدى المستخدم، أو تكرار جملة محددة أو الإجابة على سؤال قام صديق المستخدم بإرساله، وبعد إيقاف التنبيه يمكن للمستخدم مشاركة نشاطاته داخل التطبيق بشكلٍ اجتماعي ممتع. Saida Online