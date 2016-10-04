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هكذا اخرجوه من السيارة وذبحوه في ميدان عام.. أرسل الخبر



ونقلت "سكاي نيوز" عن شهود عيان أن "المسلحين الملثمين أوقفوا سيارتهم في ميدان بحي الفواخرية بمدينة العريش، وأخرجوا منها شخصاً يرتدي زياً برتقالياً قبل أن يذبحوه ويفروا هاربين".

وكشفت مصادر أن القتيل اختطف قبل 15 يوماً، من حي المساعيد بالعريش.

وتنتشر في محافظة شمال سيناء مجموعات مسلحة متطرفة، أشهرها تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن قبل أشهر ولاءه لتنظيم "داعش" وغير اسمه إلى "ولاية سيناء". اقدم مسلحون من تنظيم "أنصار بيت المقدس" على ذبح مواطن مصري من أهالي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.ونقلت "سكاي نيوز" عن شهود عيان أن "المسلحين الملثمين أوقفوا سيارتهم في ميدان بحي الفواخرية بمدينة العريش، وأخرجوا منها شخصاً يرتدي زياً برتقالياً قبل أن يذبحوه ويفروا هاربين".وكشفت مصادر أن القتيل اختطف قبل 15 يوماً، من حي المساعيد بالعريش.وتنتشر في محافظة شمال سيناء مجموعات مسلحة متطرفة، أشهرها تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن قبل أشهر ولاءه لتنظيم "داعش" وغير اسمه إلى "ولاية سيناء". Saida Online