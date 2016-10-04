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بالفيديو: سائق أجرة يشتم راكبة ويُخرجها بالقوة من السيّارة أرسل الخبر



وفي التفاصيل، طلب السائق من الراكبة تانيل بابيرز الترجّل من السيّارة بعدما واجهته لأنّه كان يستخدم الهاتف الذكي للمراسلة أثناء القيادة.

وفي فيديو نشرته عبر موقع يوتيوب يظهر السائق وهو يطلب منها بغضب مغادرة سيّارته في هوليوود كاليفورنيا وبدأ يشتمها.

ورفضت تانيل الرضوخ لأوامر السائق معتبرة أنّه قلّل احترامها وأنّه هو المخطئ لأنّه استخدم الهاتف أثناء القيادة.

المشادة الكلامية تحوّلت سريعاً إلى اعتداء حين خرج السائق من سيّارته وتوجّه نحو الباب الخلفي وسحب تانيل بالقوة من مقعدها.

وبعد الحادثة، اتصلت تانيل بالشركة طالبة التعويض كما أبلغت الشرطة عن الحادثة.



سجّلت شابة أميركيّة المشادة الكلاميّة التي حصلت بينها وبين سائق أجرة يعمل في شركة Uber والتي تحوّلت لاحقاً إلى اعتداء.وفي التفاصيل، طلب السائق من الراكبة تانيل بابيرز الترجّل من السيّارة بعدما واجهته لأنّه كان يستخدم الهاتف الذكي للمراسلة أثناء القيادة.وفي فيديو نشرته عبر موقع يوتيوب يظهر السائق وهو يطلب منها بغضب مغادرة سيّارته في هوليوود كاليفورنيا وبدأ يشتمها.ورفضت تانيل الرضوخ لأوامر السائق معتبرة أنّه قلّل احترامها وأنّه هو المخطئ لأنّه استخدم الهاتف أثناء القيادة.المشادة الكلامية تحوّلت سريعاً إلى اعتداء حين خرج السائق من سيّارته وتوجّه نحو الباب الخلفي وسحب تانيل بالقوة من مقعدها.وبعد الحادثة، اتصلت تانيل بالشركة طالبة التعويض كما أبلغت الشرطة عن الحادثة. وكالات Saida Online