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الوزير فنيش من حارة صيدا: مشروع الفتنه المذهبي سقط في لبنان بسقوط ادواته أرسل الخبر



واعتبر ان حضور المقاومة هو جزء أساسي في معادلة المنطقة.

كلام فنيش جاء خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في بلدة حارة صيدا.

وطمأن الوزير فنيش الذين يعتبرون ان المقاومة منشغلة في سوريا لتمرير مشاريعهم ان المقاومة راكمت من الخبرات واصبح لديها من الامكانيات القتالية ما يخيف قادة العدو وان جهوزية المقاومة في التصدي لاي عدوان لم تنقص، والمقاومة التي حمت لبنان وحررت الارض هي في طليعة من يتصدى لمن يريد شرا بأي بلد من بلدان العالم العربي والاسلامي.

وراى فنيش انه لولا وضوح الرؤية وحكمة قيادة المقاومة وشجاعة المقاومين وصبر اللبنانيين لكان لبنان يعاني كما تعاني سائر الدول العربية من تهديد للامن والمجازر والتفجيرات وليس في مناطقنا فحسب وانما في كل المناطق اللبنانية.

ولفت الوزير فنيش ان مشروع الفتنة المذهبي الذي حاول البعض ان يحاصر به المقاومة بدءا من الجرود الى البقاع الى الشمال سقط بعدما سقطت ادواتهم التي راهنوا عليها.













أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش انه لا يمكن لاي مشروع ان يبدل في خريطة المنطقة السياسية طالما المقاومة موجودة وبالمرصاد وستتصدى له.واعتبر ان حضور المقاومة هو جزء أساسي في معادلة المنطقة.كلام فنيش جاء خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في بلدة حارة صيدا.وطمأن الوزير فنيش الذين يعتبرون ان المقاومة منشغلة في سوريا لتمرير مشاريعهم ان المقاومة راكمت من الخبرات واصبح لديها من الامكانيات القتالية ما يخيف قادة العدو وان جهوزية المقاومة في التصدي لاي عدوان لم تنقص، والمقاومة التي حمت لبنان وحررت الارض هي في طليعة من يتصدى لمن يريد شرا بأي بلد من بلدان العالم العربي والاسلامي.وراى فنيش انه لولا وضوح الرؤية وحكمة قيادة المقاومة وشجاعة المقاومين وصبر اللبنانيين لكان لبنان يعاني كما تعاني سائر الدول العربية من تهديد للامن والمجازر والتفجيرات وليس في مناطقنا فحسب وانما في كل المناطق اللبنانية.ولفت الوزير فنيش ان مشروع الفتنة المذهبي الذي حاول البعض ان يحاصر به المقاومة بدءا من الجرود الى البقاع الى الشمال سقط بعدما سقطت ادواتهم التي راهنوا عليها. صيدا أون لاين Saida Online