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اللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار وبلدية صيدا اطلقتا حملة " أمل العودة .. وزيتونة الحرية لغزة الأبية" أرسل الخبر



وجرى خلال الاجتماع التداول في اقامة فعاليات وانشطة مشتركة لكسر الحصار عن غزة بالتزامن مع وصول السفينتين الى القطاع .

النائب بهية الحريري وفي كلمة لها في افتتاح اللقاء قالت:ليس جديدا على صيدا هذا التحرك وهي معروف عنها انها عاصمة الشتات الفلسطيني ، واللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية التي نفتخر بهذا التنوع الموجود فيها هي اساس باطلاق هذه المبادرة ونتمنى ان لا تعطل رحلة النسوة المتجهات الى القطاع لأننا تعودنا ان كل مبادرة لرفع الحصار او رفع الصوت او الاضاءة على الانتهاكات الاسرائيلية في القدس والأرض المحتلة دائما تواجه بمزيد من العنف ,

واضافت: اليوم نعتبره بدء انطلاق الفعاليات تضامنا مع الأخوات اللواتي ان شاء الله يبلغن غزة بسلامة، ونحن نعتبر ان كسر حاجز الصمت امر اساسي .نحن بالنسبة لنا في لبنان نعتبر ان لدينا عدو واحد هو اسرائيل ولدينا اجماع على دعم القضية الفلسطينية وصيدا لم تفرق يوما بين فلسطيني ولبناني لأن لدينا تاريخ مشترك من النضالات والدماء من اجل القضية الفلسطينية . وهنا اود ان اركز على اهمية توسيع قاعدة التحرك فكلما شمل اعدادا اكبر كلما وصل الصوت اكثر .

وقالت الحريري : لا نستطيع ان ننسى الأوضاع التي يعاني منها الشعب الفلسطيني كما لا بد لنا من ان ننوه بانجاز كبير للفلسطينيين والجيش اللبناني بالحد من أي محاولة لعرقلة الاستقرار في صيدا والمخيمات وهذا الأمر هناك اجماع عليه وسنكمل الطريق ، ولا نستطيع الا ان نضيء على الوضع الاقتصادي الاجتماعي للأخوة الفلسطينيين في لبنان والذي اصبح في هذه الأيام المشترك بينهم لبنانيين وفلسطينيين الأوضاع الاقتصادية الصعبة ،وهذه الأوضاع لا نتخطاها الا اذا كان لدينا كثير من برامج التنمية على صعيد المخيمات ومدينة صيدا ونحن نعتبرها القضية الأساسية بالنسبة لنا ، التعليم والتنمية هما الأساس بالنسبة لصمود الناس ودعم تمسكهم بقضيتهم المحقة. ودعت الحريري لأوسع تضامن مع الشعب الفلسطيني واهلنا المحاصرين في غزة والقدس .

من جهته امل رئيس البلدية المهندس محمد السعودي ان توفق سفينتا كسر الحصار في الوصول الى غزة معلنا التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع، ومتوجها بتحية اجلال واكبار من صيدا الى توأمها غزة والى ارض الرباط فلسطين.

وشرح رشيد عيسى بإسم اللجنة التحضيرية لدعم فعاليات التحالف الدولي لأسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة للمراحل التي مرت بها رحلات الأسطول منذ سنوات وصولا الى المحاولة الثالثة اليوم وبرنامج التحركات المواكب لها عالميا ، مثمنا تجاوب اللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية مع هذا التحرك ومنوها برعاية ودعم النائب الحريري وبلدية صيدا له .

وبعد مداخلات لعدد من الحاضرين وطرح مقترحات وافكار حول اشكال التعبير عن هذا التضامن ، تقرر تنظيم وقفتين تضامنيتين:

*الأربعاء 5 تشرين الأول 2016 الساعة 12 ظهرا : برعاية اللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية وبالتعاون مع اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة تنظم مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري في صيدا مشهدية للطلاب بعنوان " أمل العودة .. وزيتونة الحرية لغزة الأبية" تضامنا مع القاربين " امل وزيتونة " في باحة المدرسة.

*الخميس 6 تشرين الأول 2016 الساعة 11 قبل الظهر : برعاية رئيس مجلس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي وبالتعاون مع اللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية واللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة تنظم بلدية صيدا لقاء تضامنيا مع القاربين " امل وزيتونة " في قاعة البلدية .

































اطلقت اللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية في صيدا والجوار والمخيمات بالتعاون مع بلدية صيدا واللجنة الدولية لكسر الحصار الاسرائيلي المفروض على غزة ، حملة تضامنية مع الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع ودعما لقاربي اسطول الحرية لكسر الحصار المتجهتين الى القطاع " امل " وزيتونة" واللذين يضمان نساءً ناشطات في مجال حقوق الانسان والعمل الاجتماعي والانساني، وذلك تحت شعار " أمل العودة..وزيتونة الحرية لغزة الأبية" . جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة في دارة مجدليون برئاسة النائب بهية الحريري وبمشاركة رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي وعدد من الفاعليات والقطاعات ومؤسسات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني الممثلة في اللجنة وبحضور وفد من اللجنة الدولية لأسطول الحرية لكسر الحصار على غزة ضم " رشيد عيسى وسوسن عبد الحليم ووفاء بهاني ".وجرى خلال الاجتماع التداول في اقامة فعاليات وانشطة مشتركة لكسر الحصار عن غزة بالتزامن مع وصول السفينتين الى القطاع .النائب بهية الحريري وفي كلمة لها في افتتاح اللقاء قالت:ليس جديدا على صيدا هذا التحرك وهي معروف عنها انها عاصمة الشتات الفلسطيني ، واللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية التي نفتخر بهذا التنوع الموجود فيها هي اساس باطلاق هذه المبادرة ونتمنى ان لا تعطل رحلة النسوة المتجهات الى القطاع لأننا تعودنا ان كل مبادرة لرفع الحصار او رفع الصوت او الاضاءة على الانتهاكات الاسرائيلية في القدس والأرض المحتلة دائما تواجه بمزيد من العنف ,واضافت: اليوم نعتبره بدء انطلاق الفعاليات تضامنا مع الأخوات اللواتي ان شاء الله يبلغن غزة بسلامة، ونحن نعتبر ان كسر حاجز الصمت امر اساسي .نحن بالنسبة لنا في لبنان نعتبر ان لدينا عدو واحد هو اسرائيل ولدينا اجماع على دعم القضية الفلسطينية وصيدا لم تفرق يوما بين فلسطيني ولبناني لأن لدينا تاريخ مشترك من النضالات والدماء من اجل القضية الفلسطينية . وهنا اود ان اركز على اهمية توسيع قاعدة التحرك فكلما شمل اعدادا اكبر كلما وصل الصوت اكثر .وقالت الحريري : لا نستطيع ان ننسى الأوضاع التي يعاني منها الشعب الفلسطيني كما لا بد لنا من ان ننوه بانجاز كبير للفلسطينيين والجيش اللبناني بالحد من أي محاولة لعرقلة الاستقرار في صيدا والمخيمات وهذا الأمر هناك اجماع عليه وسنكمل الطريق ، ولا نستطيع الا ان نضيء على الوضع الاقتصادي الاجتماعي للأخوة الفلسطينيين في لبنان والذي اصبح في هذه الأيام المشترك بينهم لبنانيين وفلسطينيين الأوضاع الاقتصادية الصعبة ،وهذه الأوضاع لا نتخطاها الا اذا كان لدينا كثير من برامج التنمية على صعيد المخيمات ومدينة صيدا ونحن نعتبرها القضية الأساسية بالنسبة لنا ، التعليم والتنمية هما الأساس بالنسبة لصمود الناس ودعم تمسكهم بقضيتهم المحقة. ودعت الحريري لأوسع تضامن مع الشعب الفلسطيني واهلنا المحاصرين في غزة والقدس .من جهته امل رئيس البلدية المهندس محمد السعودي ان توفق سفينتا كسر الحصار في الوصول الى غزة معلنا التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع، ومتوجها بتحية اجلال واكبار من صيدا الى توأمها غزة والى ارض الرباط فلسطين.وشرح رشيد عيسى بإسم اللجنة التحضيرية لدعم فعاليات التحالف الدولي لأسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة للمراحل التي مرت بها رحلات الأسطول منذ سنوات وصولا الى المحاولة الثالثة اليوم وبرنامج التحركات المواكب لها عالميا ، مثمنا تجاوب اللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية مع هذا التحرك ومنوها برعاية ودعم النائب الحريري وبلدية صيدا له .وبعد مداخلات لعدد من الحاضرين وطرح مقترحات وافكار حول اشكال التعبير عن هذا التضامن ، تقرر تنظيم وقفتين تضامنيتين:*الأربعاء 5 تشرين الأول 2016 الساعة 12 ظهرا : برعاية اللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية وبالتعاون مع اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة تنظم مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري في صيدا مشهدية للطلاب بعنوان " أمل العودة .. وزيتونة الحرية لغزة الأبية" تضامنا مع القاربين " امل وزيتونة " في باحة المدرسة.*الخميس 6 تشرين الأول 2016 الساعة 11 قبل الظهر : برعاية رئيس مجلس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي وبالتعاون مع اللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية واللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة تنظم بلدية صيدا لقاء تضامنيا مع القاربين " امل وزيتونة " في قاعة البلدية . صيدا أون لاين Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي