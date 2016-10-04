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لبنانيان يتصوران مع ميا خليفة حاملين العلم اللبناني ومواقع التواصل تشتعل بالسخرية منهم أرسل الخبر



وأرفقت خليفة الصورة بتعليق جاء فيه: "لقد التقيت بالصدفة، بحبيبي يحملان علم لبنان".

وظهرت خليفة بالصورة وهي ترتدي "Jumpsuit"، يكشف الكثير من صدرها.

الا ان العديد من المتابعين عبروا عن استيائهم من هذين الشابين الذان يقفان مع الممثلة الإباحية مفتخرين وفرحين ووصف آخرين انه لا يحق لهذين الشابين رفع العلم اللبناني هذا ولم يتبين بعد من ه هذين الشابين وهل هما يعيشان في لبنان ام انهم مقيمين في الولايات المتحدة الأميركية !!! نشرت ممثلة الافلام الاباحية، اللبنانية الاصل، ميا خليفة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة جديدة لها تجمعها بشابين لبنانيين يحملان علم لبنان.وأرفقت خليفة الصورة بتعليق جاء فيه: "لقد التقيت بالصدفة، بحبيبي يحملان علم لبنان".وظهرت خليفة بالصورة وهي ترتدي "Jumpsuit"، يكشف الكثير من صدرها.الا ان العديد من المتابعين عبروا عن استيائهم من هذين الشابين الذان يقفان مع الممثلة الإباحية مفتخرين وفرحين ووصف آخرين انه لا يحق لهذين الشابين رفع العلم اللبناني هذا ولم يتبين بعد من ه هذين الشابين وهل هما يعيشان في لبنان ام انهم مقيمين في الولايات المتحدة الأميركية !!! وكالات Saida Online