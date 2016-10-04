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السعودي: صيدا كسرت حاجز الخوف وقالت للعالم أنها ليست مغلقة وهي تفرح وتريد أن تعيش أرسل الخبر



ونوه السعودي في كلمة له خلال رعايته حفل تكريمي للفائزين في سباق الدراجات الهوائية أقامته لجنة مهرجانات صيدا الدولية في قاعة البلدية ، وبحضور رئيسة الدائرتين المالية والإدارية في البلدية الأنسة زهرة الدرزي وعضوات لجنة المهرجانات ، بسيدات اللجنة اللواتي نجحن في هذا التحدي نجاحا باهرا، وأن كافة محاولات التشويش او التعطيل لعدم إقامة المهرجانات لم يكتب لها النجاح.

وختم السعودي شاكرا كل من ساهم في إنجاح وتنظيم وإقامة المهرجانات .

من جهتها رئيسة لجنة مهرجانات صيدا الدولية السيدة نادين كاعين شكرت للمهندس السعودي ولكافة فعاليات المدينة الدعم والرعاية للمهرجانات وأن نجاحها لم يكن ليبصر النور لولا هذا الدعم .



أما منظم سباق الدراجات رئيس جمعية بيروت باي بايك السيد جواد سبيتي فقال : بداية أوجه التحية لروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولولا مساعدته لنا لما حققنا حلمنا بانشاء جمعية ( بيروت باي بايك) وحين استشهد الرئيس الحريري أخذت معالي النائب السيدة بهية الحريري وصية الرئيس الشهيد رفيق الحريري وواصلت دعمها لنا وهذا دين علينا لهما ونحن نفتخر بهما ليس في صيدا وإنما في لبنان أجمع.



وتابع: صيدا عزيزة على قلبي وانا أهنأ مدينة صيدا على جهود رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، الذي فعلا هو من أكبر رؤساء البلديات الذين تعرفت عليهم اخلاقا وعمرا ونيال صيدا بالسعودي ونعتز بثقته بنا ومساعدتنا في تنظيم سباقات الدراجات في صيدا، الذي كان من أنجح السباقات في لبنان. ولا بد لنا أن نشكر الأستاذ السعودي لوعده وموافقته على إقامة خط سير خاص لهواة الدراجات في مدينة صيدا وهو ما سيعمل على تحقيقه بإذن الله.



وكانت كلمة حول مسابقة سباق الدراجات ألقاها كل من أمين الأعلام المركزي ومفوض الجنوب في كشافة لبنان المستقبل القائد مصطفى حبلي، ومساعده المفوض العام القائد محمد شومان اللذان عرضا لتفاصيل السباق و شكرا لكافة المشاركين جهودهم في إنجاح السباق كفريق عمل واحد.



وفي الختام جرى توزيع الشهادات والجوائز على الفرق الفائزة في سباق الدراجات وعددها 5 فرق .























أعلن رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي أن صيدا كسرت حاجز الخوف في قضية إقامة المهرجانات وقالت للعالم بأنها ليست مغلقة وهي تفرح وتريد أن تعيش.ونوه السعودي في كلمة له خلال رعايته حفل تكريمي للفائزين في سباق الدراجات الهوائية أقامته لجنة مهرجانات صيدا الدولية في قاعة البلدية ، وبحضور رئيسة الدائرتين المالية والإدارية في البلدية الأنسة زهرة الدرزي وعضوات لجنة المهرجانات ، بسيدات اللجنة اللواتي نجحن في هذا التحدي نجاحا باهرا، وأن كافة محاولات التشويش او التعطيل لعدم إقامة المهرجانات لم يكتب لها النجاح.وختم السعودي شاكرا كل من ساهم في إنجاح وتنظيم وإقامة المهرجانات .من جهتها رئيسة لجنة مهرجانات صيدا الدولية السيدة نادين كاعين شكرت للمهندس السعودي ولكافة فعاليات المدينة الدعم والرعاية للمهرجانات وأن نجاحها لم يكن ليبصر النور لولا هذا الدعم .أما منظم سباق الدراجات رئيس جمعية بيروت باي بايك السيد جواد سبيتي فقال : بداية أوجه التحية لروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولولا مساعدته لنا لما حققنا حلمنا بانشاء جمعية ( بيروت باي بايك) وحين استشهد الرئيس الحريري أخذت معالي النائب السيدة بهية الحريري وصية الرئيس الشهيد رفيق الحريري وواصلت دعمها لنا وهذا دين علينا لهما ونحن نفتخر بهما ليس في صيدا وإنما في لبنان أجمع.وتابع: صيدا عزيزة على قلبي وانا أهنأ مدينة صيدا على جهود رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، الذي فعلا هو من أكبر رؤساء البلديات الذين تعرفت عليهم اخلاقا وعمرا ونيال صيدا بالسعودي ونعتز بثقته بنا ومساعدتنا في تنظيم سباقات الدراجات في صيدا، الذي كان من أنجح السباقات في لبنان. ولا بد لنا أن نشكر الأستاذ السعودي لوعده وموافقته على إقامة خط سير خاص لهواة الدراجات في مدينة صيدا وهو ما سيعمل على تحقيقه بإذن الله.وكانت كلمة حول مسابقة سباق الدراجات ألقاها كل من أمين الأعلام المركزي ومفوض الجنوب في كشافة لبنان المستقبل القائد مصطفى حبلي، ومساعده المفوض العام القائد محمد شومان اللذان عرضا لتفاصيل السباق و شكرا لكافة المشاركين جهودهم في إنجاح السباق كفريق عمل واحد.وفي الختام جرى توزيع الشهادات والجوائز على الفرق الفائزة في سباق الدراجات وعددها 5 فرق . Saida Online