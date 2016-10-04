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منوعات / شاهد صور مفزعة لفاروق الفيشاوي وخسارة وزن غير عادية!
شاهد صور مفزعة لفاروق الفيشاوي وخسارة وزن غير عادية!
2016-10-04 أرسل الخبر
شاشة نيوز
ظهر الفنان فاروق الفيشاوي منذ أيام ، في حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي ، والذي حرص على حضوره ، مساء يوم الاثنين الماضي.
وقد انتشرت صور للفنان فاروق الفيشاوي أثناء ظهوره من خلال الحفل ، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر ، حيث ظهر في الصور بخسارة وزن كبيرة ، كما أنه أطلق لحيته بعض الشيء والتي أفزعت جمهوره ومحبيه ،وقد حرص على ارتدائه بدلة سوداء داكنة وواسعة ، وارتدى نظارة نظر طبية على عينيه.
وانهالت الكثير من التعليقات
على هذه الصور من متابعي الفنان فاروق الفيشاوي ، التي عبرت عن قلقهم الشديد من ظهوره بهذا الشكل ، واستفسر الكثير عن سبب خسارته لهذا الوزن وإطلاق لحيته وارتدائه بدلة سوداء ونظارة طبية ، كما انتشر خبر أنه اصيب بمرض خطير جداً.
ولكن قام الفنان فاروق الفيشاوي بالرد على خبر إصابته بمرض خطير ، أنه بصحة جيدة ولا يمر بأي أزمة صحية ، ولكن هذه الإطلالة مجرد تغيير له.
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