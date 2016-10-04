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يوم مات ظلّي! أرسل الخبر

لازلت أذكر ذلك اليوم جيدا اذ صحوت في تلك الليله الجهنمية أحاول أن الملم ما تبقى من احلامي المبعثرة على وسادتي...انتابتني حالة من الجنون الطائش فصممت على أن افعل شيئا ما يخلصني من هواجس الجنون تلك او على الأقل من وساوس التخبط بين حالة اليقظة والحلم...لم يكن بوسعي فعل الكثير ولكن ضمن نظرية الموارد المتاحة لم يكن لدي سوى سكين واحد أقشر فيه بعضا من حبات البطاطا الخرساء عندما ينهكني الجوع أو اقطع به عند المساء بعضا من حبات البندورة الحمراء لأضعها في وعاء مثقل ومنهك بحبات الفاصولياء التي ما فتئت تذكرني بصوت المدافع ووابل الرصاص.... امسكت بتلك السكين اللعينة وفي ظل ضوء خافت جدا أخذت اطارده حيثما ذهب ولكن المفارقه انه كان دائما معي لم استطع الدوران حول نفسي اكثر فاذا بي اهجم الى تلك الزاويه الكئيبة وانقض عليه بسرعه جنونية وبلحظه شيطانية اعتقدت انني انجزت مهمة تعتبر من اصعب المهمات في تاريخ القضايا القوميه المشتركة! غير انني لم اكن اعرف ان ظلي اختفى لان شمس الصباح دخلت من النافذة دون استئذان واسدلت ستارها على ليلي القاتم ...لم اتاكد كثيرا من وجوده او اختفائه فكل ما في الأمر انني قررت الانتظار حتى الليل لاتاكد اكثر وكنت قد خططت في حال وجود جثة ان القي بها على قارعة الطريق ...ذلك الطريق السريع الذي يختلط فيه الدم بلون البراءة الابيض ... لربما وجدت احدا ما يستطيع اسعاف ظلي على الاقل لو بقي في المشفى لثلاث او اربع ساعات يصارع الموت ستكون تسنت لي الفرصة لابحث عن من ينجدني دون ان ينظر الى لوني او اصلي او فصلي او وضعي المادي المدقع...لعلي احظى بفرصة ما بين الحالتين اما ان يفنى ظلي ويموت ببطء واما ان تنزل عليه معجزة ما تنتشله من براثن الموت المحتم في ظل جدلية من سيقدم يد العون ولماذا؟ سابقى افكر بعمق هل من الاجدر ان يموت ظلي كما يموت الكثير من الضعفاء والفقراء والبسطاء من شعبي ام سيبقى ذنبه الوحيد انه ظل جنسيته فلسطينية!!!! ياسمين محمد - خاص صيدا أون لاين Saida Online