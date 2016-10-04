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وفاة عفيف عبد القادر البساط والد الرقيب يحي البساط أرسل الخبر



ال البساط وال الاوسطة (حاراتي) وال طالب ينعون اليكم فقديهم الغالي المرحوم بإذن الله تعالى عفيف عبد القادر البساط والد الرقيب في قوى الامن الداخلي يحي البساط.

اولاده: حسن، احمد، يحيى

شقيقه: المرحوم نزيه

اصهرته: محمد عوض ونديم صالح

توفاه الله ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 4 تشرين اول 2016 الموافق 3 محرم 1438ه وسيصلى على جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الاربعاء الموافق 5 تشرين اول 2016 في جامع الغفران في مقبرة صيدا الجديدة وسيوارى الثرى فيها.

تقبل التعازي قبل الدفن للرجال والنساء في منزل الفقيد - الشرحبيل - بناية الغيث - الطابق الاول.



وبعد الدفن للرجال في قاعة جامع الزعتري من بعد صلاة العصر وللنساء في منزل الفقيد.



موقع صيدا أون لاين يتقدم من عائلة الفقيد بأحر التعازي راجين من المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يدخل الفقيد فسيح جناته.



انا لله وانا اليه راجعون





بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدرهال البساط وال الاوسطة (حاراتي) وال طالب ينعون اليكم فقديهم الغالي المرحوم بإذن الله تعالى عفيف عبد القادر البساط والد الرقيب في قوى الامن الداخلي يحي البساط.اولاده: حسن، احمد، يحيىشقيقه: المرحوم نزيهاصهرته: محمد عوض ونديم صالحتوفاه الله ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 4 تشرين اول 2016 الموافق 3 محرم 1438ه وسيصلى على جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الاربعاء الموافق 5 تشرين اول 2016 في جامع الغفران في مقبرة صيدا الجديدة وسيوارى الثرى فيها.تقبل التعازي قبل الدفن للرجال والنساء في منزل الفقيد - الشرحبيل - بناية الغيث - الطابق الاول.وبعد الدفن للرجال في قاعة جامع الزعتري من بعد صلاة العصر وللنساء في منزل الفقيد.موقع صيدا أون لاين يتقدم من عائلة الفقيد بأحر التعازي راجين من المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يدخل الفقيد فسيح جناته.انا لله وانا اليه راجعون صيدا أون لاين Saida Online