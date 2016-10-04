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منوعات / بالصورة: بعد اتهامها بممارسة الجنس مع الحيوانات.. ميريام كلينك تردّ!
بالصورة: بعد اتهامها بممارسة الجنس مع الحيوانات.. ميريام كلينك تردّ!
2016-10-04 أرسل الخبر
ردّت عارضة الأزياء ميريام كلينك على مقال نشر عبر مجلة "الجرس" ووصفته بـ"الهبل".
وشاركت "كلينك" المقال عبر الفايسبوك وعلّقت بالقول: "أغتصب فيروزة؟؟؟ اخت الهبل.. انضبو.. انتو بدكن حبس" (شاهد الصورة المرفقة)
وكان المقال المذكور قد اتهم كلينك بممارسة الجنس واثارة الحيوانات، داعياً الجهات المختصة إلى احتجازها
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