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الأردنية سارة أبو صباح تدخل التاريخ بهدف رائع! أرسل الخبر



وانطلقت سارة، لاعبة نادي باير ليفركوزن الألماني، بالكرة من منتصف الملعب وتوغلت إلى داخل منطقة الجزاء قبل أن تسددها بشكل رائع في أقصى الزاوية اليسرى في الشباك المكسيكية مبكرا بحلول الدقيقة السادسة من عمر المباراة التي جرت بينهما يوم الأحد، 3 أكتوبر/تشرين الأول، في الجولة الثانية من المونديال.



أحرزت اللاعبة الأردنية سارة أبو صباح هدفا تاريخيا لمنتخب بلادها في نهائيات بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة، المقامة حاليا في الأردن.وانطلقت سارة، لاعبة نادي باير ليفركوزن الألماني، بالكرة من منتصف الملعب وتوغلت إلى داخل منطقة الجزاء قبل أن تسددها بشكل رائع في أقصى الزاوية اليسرى في الشباك المكسيكية مبكرا بحلول الدقيقة السادسة من عمر المباراة التي جرت بينهما يوم الأحد، 3 أكتوبر/تشرين الأول، في الجولة الثانية من المونديال. وكالات Saida Online