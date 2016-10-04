الصفحة الرئيسية / مقالات وتحقيقات / المؤهل لقيس ضحية بعض الصبية على مواقع التواصل، والمقدم مسلم يوضح مصيره !

المؤهل لقيس ضحية بعض الصبية على مواقع التواصل، والمقدم مسلم يوضح مصيره ! أرسل الخبر



وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ايضاً قال ناشطون ان العنصر هو مؤهل من آل اللقيس وقد سرقه النوم نتيجه اجهاد كبير تعرض له في الايام الاربعة الماضية حيث ان ابنه قد دخل الى المستشفى بحالة صحية طارئة وكان المؤهل لقيس يضطر يومياً الى السهر بجانبه في المستشفى قبل ان يحضر صباحاً الى خدمته وقد اصابه الاجهاد نتيجة لذلك فسرقه النوم في لحظة مرور هذا الفطحل " الحريص على الوطن " !!



والغريب في بعض افراد الشعب اللبناني انهم ينسون الزعماء القابضين على رقاب البلاد والعباد بسياط المذهبية، وينسون الفساد والسرقات الكبرى، وينسون النفايات التي اجتاحت شوارعهم ووصلت الى مشارف منازلهم، وينسون ويسنون ولا يستقوون الا على عنصر امني هو بالنهاية موظف بسيط وانسان تنهكه الحياة بأعبائها، ويصوبون سهامهم اليه وكأن المشكلة باتت تتلخص في هذه المخالفة البسيطة وغير الارادية !!!



لمصلحة من التهكم على العناصر الامنية او تسليط سهام النقد غير البناء لهم، ولمصلحة من نجعل من جنودنا ورجال امننا مادة للضحك والتندر والمسخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولمصلحة من نتسبب بقطع رزق انسان ورب عائلة لم يرتكب جرماً عظيماً، وحتى ان كان قد أخطأ فما هكذا يحاسب او يتم التشهير به ....



وبعد ان ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة هذا الدركي وقال البعض انه قد فصل من وظيفته، نفى مسؤول العلاقات والإعلام في قوى الأمن الداخلي المقدم جوزيف مسلم ما يتم تداوله من فصل المؤهل لقيس بعدما انتشرت صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو نائم أثناء خدمته”.

وأكد مسلم في اتصال مع موقع “المنار” أن “المؤهل لقيس ما زال في الخدمة الفعلية إلى حين تقاعده بعد عدة أشهر”. اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالامس بصورة التقطتها شخص مترف من داخل سيارة مكيفة لعنصر في قوى الامن الداخلي وهو يجلس متعباً على كريسه وقد سرقه النوم لبرهة، والنوم سلطان، وقام هذا التافه بنشر الصورة على نطاق واسع متهكماً على العنصر الامني وعلى الامن في لبنان وتسبب فعلته هذه بعقوبة مسلكية لهذا العنصر الامني.وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ايضاً قال ناشطون ان العنصر هو مؤهل من آل اللقيس وقد سرقه النوم نتيجه اجهاد كبير تعرض له في الايام الاربعة الماضية حيث ان ابنه قد دخل الى المستشفى بحالة صحية طارئة وكان المؤهل لقيس يضطر يومياً الى السهر بجانبه في المستشفى قبل ان يحضر صباحاً الى خدمته وقد اصابه الاجهاد نتيجة لذلك فسرقه النوم في لحظة مرور هذا الفطحل " الحريص على الوطن " !!والغريب في بعض افراد الشعب اللبناني انهم ينسون الزعماء القابضين على رقاب البلاد والعباد بسياط المذهبية، وينسون الفساد والسرقات الكبرى، وينسون النفايات التي اجتاحت شوارعهم ووصلت الى مشارف منازلهم، وينسون ويسنون ولا يستقوون الا على عنصر امني هو بالنهاية موظف بسيط وانسان تنهكه الحياة بأعبائها، ويصوبون سهامهم اليه وكأن المشكلة باتت تتلخص في هذه المخالفة البسيطة وغير الارادية !!!لمصلحة من التهكم على العناصر الامنية او تسليط سهام النقد غير البناء لهم، ولمصلحة من نجعل من جنودنا ورجال امننا مادة للضحك والتندر والمسخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولمصلحة من نتسبب بقطع رزق انسان ورب عائلة لم يرتكب جرماً عظيماً، وحتى ان كان قد أخطأ فما هكذا يحاسب او يتم التشهير به ....وبعد ان ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة هذا الدركي وقال البعض انه قد فصل من وظيفته، نفى مسؤول العلاقات والإعلام في قوى الأمن الداخلي المقدم جوزيف مسلم ما يتم تداوله من فصل المؤهل لقيس بعدما انتشرت صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو نائم أثناء خدمته”.وأكد مسلم في اتصال مع موقع “المنار” أن “المؤهل لقيس ما زال في الخدمة الفعلية إلى حين تقاعده بعد عدة أشهر”. Saida Online