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بالفيديو.. موظفة شجاعة تتغلب على لص مسلح أرسل الخبر



وقالت أمينة الصندوق البالغة من العمر 24 عاما :"لقد صُدمت عندما رأيت اللص واعتقدت أنه كان يمزح"، وحاولت انتشال المسدس من بين يديه في لحظة ما، إلى أن اضطررت للضغط على زر الطوارئ، وأضافت :"3 دقائق كانت طويلة جدا قبل وصول رجال الأمن".

واستمر اللص في طلب المال كما هدد بدخول الغرفة، لذا أسرعت الموظفة لإغلاق الباب وإقفاله كما أغلقت النافذة التي يقف أمامها حاملا سلاحه.

وقرر السارق تغيير تكتيكاته من خلال محاولة التحدث مع المرأة وتقديم بعض من المجاملات المحببة مثل :"أنت جميلة جدا"، وأجابت الموظفة على هذا الإطراء بالقول :"أنت إنسان جميل أيضا، ولكن ما الذي تفعله بحق الجحيم؟".

وتابع اللص محاولته الفاشلة بالقول :"لا يمكن للمرء كسب المال في هذا البلد"، لترد السيدة يفغينيا :"أنا أيضا أعمل مقابل القليل وعليك التكيف مع هذا الواقع".

ويذكر أن شريك اللص كان يقف في الخارج عندما لاحظ قدوم الشرطة، وقام بتحذير شريكه في الداخل ليفرا هاربين والشرطة تلاحقهم.

وتأمل أمينة الصندوق الحصول على مكافأة من رب عملها مقابل ذلك، كما تنوي الالتحاق بدورات الدفاع عن النفس.



سجلت كاميرات مراقبة مساء يوم 15 سبتمبر/أيلول فيديو تظهر فيه أمينة صندوق محل تجاري محاصرة داخل مكتبها تحت تهديد لص مسلح يطالبها بإعطائه المال في مدينة مينسك ببيلاروسياوقالت أمينة الصندوق البالغة من العمر 24 عاما :"لقد صُدمت عندما رأيت اللص واعتقدت أنه كان يمزح"، وحاولت انتشال المسدس من بين يديه في لحظة ما، إلى أن اضطررت للضغط على زر الطوارئ، وأضافت :"3 دقائق كانت طويلة جدا قبل وصول رجال الأمن".واستمر اللص في طلب المال كما هدد بدخول الغرفة، لذا أسرعت الموظفة لإغلاق الباب وإقفاله كما أغلقت النافذة التي يقف أمامها حاملا سلاحه.وقرر السارق تغيير تكتيكاته من خلال محاولة التحدث مع المرأة وتقديم بعض من المجاملات المحببة مثل :"أنت جميلة جدا"، وأجابت الموظفة على هذا الإطراء بالقول :"أنت إنسان جميل أيضا، ولكن ما الذي تفعله بحق الجحيم؟".وتابع اللص محاولته الفاشلة بالقول :"لا يمكن للمرء كسب المال في هذا البلد"، لترد السيدة يفغينيا :"أنا أيضا أعمل مقابل القليل وعليك التكيف مع هذا الواقع".ويذكر أن شريك اللص كان يقف في الخارج عندما لاحظ قدوم الشرطة، وقام بتحذير شريكه في الداخل ليفرا هاربين والشرطة تلاحقهم.وتأمل أمينة الصندوق الحصول على مكافأة من رب عملها مقابل ذلك، كما تنوي الالتحاق بدورات الدفاع عن النفس. RT Saida Online