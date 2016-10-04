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شاهد مقلب مرعب يجعل رجلا بكرسي متحرك يجري هربا أرسل الخبر



وعلى الرغم من أن ردة فعل جميع ضحايا المقلب كانت متشابهة، فجميعهم حاولوا الهرب من المكان بأسرع ما يمكن، إلا أن بعضهم وصل به الحال إلى أن يسقط مغشيا عليه من شدة الخوف، بل ونهض رجل على كرسي متحرك ليجري على قدميه بعيدا عن موقع الجريمة المفترضة .



وكشف هذا المقلب عن مدى الرعب الذي يتعرض له الأشخاص الذين يصادف وجودهم في مكان جريمة لحظة وقوعها، ولم يفكر أحد من ضحايا المقلب كثيرا قبل أن يطلق ساقيه للريح خوفا على حياته بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ميرور البريطانية.



ومن بين أبرز الحالات التي وقعت أثناء المقلب سقوط فتاة مغشيا عليها لدى خروجها من المصعد ومشاهدة عملية إطلاق النار الوهمية، فيما كادت سيارة أن تصدم شابا حاول الهروب من مكان الجريمة، لكن الرجل الذي نهض على قدميه من كرسيه المتحرك يبقى الأبرز على الإطلاق.



أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الأشخاص في الصين وهم يقعون ضحية لمقلب مرعب، يظهر فيه رجل يتعرض لإطلاق النار ويسقط ميتاً تحت أنظارهم.وعلى الرغم من أن ردة فعل جميع ضحايا المقلب كانت متشابهة، فجميعهم حاولوا الهرب من المكان بأسرع ما يمكن، إلا أن بعضهم وصل به الحال إلى أن يسقط مغشيا عليه من شدة الخوف، بل ونهض رجل على كرسي متحرك ليجري على قدميه بعيدا عن موقع الجريمة المفترضة .وكشف هذا المقلب عن مدى الرعب الذي يتعرض له الأشخاص الذين يصادف وجودهم في مكان جريمة لحظة وقوعها، ولم يفكر أحد من ضحايا المقلب كثيرا قبل أن يطلق ساقيه للريح خوفا على حياته بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ميرور البريطانية.ومن بين أبرز الحالات التي وقعت أثناء المقلب سقوط فتاة مغشيا عليها لدى خروجها من المصعد ومشاهدة عملية إطلاق النار الوهمية، فيما كادت سيارة أن تصدم شابا حاول الهروب من مكان الجريمة، لكن الرجل الذي نهض على قدميه من كرسيه المتحرك يبقى الأبرز على الإطلاق. Saida Online