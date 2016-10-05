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أفرغ 11 رصاصة بجسد والده وتوارى أرسل الخبر



وفي معلومات جديدة، نقلاً عن سكان في بلدة علي النهري البقاعية أفادوا بأن "بلال" كان قد تلاسن مع مجموعة من الاشخاص، ممن يقيمون حواجز على الطرقات العامة والفرعية في علي النهري لمناسبة ذكرى عاشوراء، وهو تقليد دأبت البلدة على اقامته سنوياً، وقام برميهم بزجاجة كانت بحوزته، ولاحقاً وصلت الشكوى الى مسامع والده هيثم، الذي فاتحه بالامر فور دخوله المنزل، محاولاً ان يهدأ من روع ابنه، ناصحاً اياه بضرورة التصرف بلياقة، والكفّ عن التصرفات المشينة والمسيئة بحق نفسه وعائلته وأهل بلدته، الا انّ بلال لم يرق له نصح والده، فعلا الصراخ بينهما، ثم تناول بلال المسدس وأطلق النار على والده، ليقع ارضاً مضرجاً بدمائه".



وعن الوضع الصحي للوالد، أفادت معلومات أن حاله مستقرة، وهو في العناية المشددة في مستشفى رياق، اما الابن فما زال متوارياً منذ ليلة الحادثة، فيما نقل عن شهود عيان أنهم شاهدوه مراراً وهو في حالة سكر ظاهر.



من المؤكد أن الشاب العشريني "بلال طليس" المتواري عن الانظار منذ ليل أول من أمس الاثنين، ما زال يعيش تحت تأثير الصدمة، أو ربما لم يع حتى الساعة ما اقترفته يداه من جرمٍ بحق والده "هيثم" القابع في قسم العناية الفائقة، والتي نقل اليها على وجه السرعة، بعدما تلّقى جسده احدى عشرة طلقة من مسدس، استلّه بلال عن قرب ليفرغه في جسده.وفي معلومات جديدة، نقلاً عن سكان في بلدة علي النهري البقاعية أفادوا بأن "بلال" كان قد تلاسن مع مجموعة من الاشخاص، ممن يقيمون حواجز على الطرقات العامة والفرعية في علي النهري لمناسبة ذكرى عاشوراء، وهو تقليد دأبت البلدة على اقامته سنوياً، وقام برميهم بزجاجة كانت بحوزته، ولاحقاً وصلت الشكوى الى مسامع والده هيثم، الذي فاتحه بالامر فور دخوله المنزل، محاولاً ان يهدأ من روع ابنه، ناصحاً اياه بضرورة التصرف بلياقة، والكفّ عن التصرفات المشينة والمسيئة بحق نفسه وعائلته وأهل بلدته، الا انّ بلال لم يرق له نصح والده، فعلا الصراخ بينهما، ثم تناول بلال المسدس وأطلق النار على والده، ليقع ارضاً مضرجاً بدمائه".وعن الوضع الصحي للوالد، أفادت معلومات أن حاله مستقرة، وهو في العناية المشددة في مستشفى رياق، اما الابن فما زال متوارياً منذ ليلة الحادثة، فيما نقل عن شهود عيان أنهم شاهدوه مراراً وهو في حالة سكر ظاهر. لبنان 24 Saida Online