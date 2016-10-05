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هذا هو القاتل الأقوى من المخدرات والكحول والتدخين والجنس بدون وقاية! أرسل الخبر



إذ أظهر تقرير جديد أن سوء التغذية حول العالم يشكّل تهديداً على الصحة يفوق خطر تعاطي الكحول والمخدرات والتدخين وممارسة الجنس بدون وقاية.

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ونشر تقرير اللجنة الدولية للزراعة والأنظمة الغذائية للتغذية، استناداً إلى معلومات جُمعت من 250 مرجعاً في العام 2013. وأشار التقرير إلى أن سوء التغذية أودى بحياة أكثر من 225 ألف شخص سنوياً، مقارنة بالتدخين وتلوّث الهواء، حيث لا يتجاوز عدد ضحايا كلٍ منهما حوالي الـ 140 ألف شخص.



وفي أفريقيا، يتناول عدد متزايد من سكان المدن الأطعمة المعالجة، ما يترك القارة تعاني من البدانة من جهة، وسوء التغذية والوزن المنخفض من جهة ثانية.



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وبحسب المدير التنفيذي للتحالف العالمي لتحسين التغذية، د. لورانس حداد، فإن ثلث سكان العالم يعانون من سوء التغذية، الذي يرتبط بأمراض كمرض القلب التاجي، وسكري النمط الثاني، والسرطان، وارتفاع ضغط الدم، وفقر الدم، وغيرها.



ويتوقّع التقرير أن يعاني ثلث سكان الأرض من البدانة المفرطة بحلول العام 2030. في المرة المقبلة التي تتبضع فيها لشراء حاجياتك الغذائية، احسب تحرّكاتك بحذر شديد.إذ أظهر تقرير جديد أن سوء التغذية حول العالم يشكّل تهديداً على الصحة يفوق خطر تعاطي الكحول والمخدرات والتدخين وممارسة الجنس بدون وقاية.قد يهمك أيضاً: تعرّف إلى فوائد هذه المطابخ "المذهلة" من حول العالمونشر تقرير اللجنة الدولية للزراعة والأنظمة الغذائية للتغذية، استناداً إلى معلومات جُمعت من 250 مرجعاً في العام 2013. وأشار التقرير إلى أن سوء التغذية أودى بحياة أكثر من 225 ألف شخص سنوياً، مقارنة بالتدخين وتلوّث الهواء، حيث لا يتجاوز عدد ضحايا كلٍ منهما حوالي الـ 140 ألف شخص.وفي أفريقيا، يتناول عدد متزايد من سكان المدن الأطعمة المعالجة، ما يترك القارة تعاني من البدانة من جهة، وسوء التغذية والوزن المنخفض من جهة ثانية.قد يهمك أيضاً: هذه أجهزة رقابة سلامة وجبات المطاعموبحسب المدير التنفيذي للتحالف العالمي لتحسين التغذية، د. لورانس حداد، فإن ثلث سكان العالم يعانون من سوء التغذية، الذي يرتبط بأمراض كمرض القلب التاجي، وسكري النمط الثاني، والسرطان، وارتفاع ضغط الدم، وفقر الدم، وغيرها.ويتوقّع التقرير أن يعاني ثلث سكان الأرض من البدانة المفرطة بحلول العام 2030. CNN Saida Online