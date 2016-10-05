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الامن العام يوقف 7 سوريين في عين الدلب بتهمة التواصل مع جهات ارهابية أرسل الخبر



واكدت مصادر امنية ان الامن العام مستمر في حملاته ومداهماته لملاحقة الارهابيين والمشبوهين للحفاظ على الامن والاستقرار خصوصا في عاصمة الجنوب صيدا . داهمت قوة من معلومات الأمن العام في صيدا منطقة عين الدلب شرق صيدا حيث اوقفت سبعة سوريين بتهمة التواصل مع جهات ارهابية في سوريا ومخالفة نظام الإقامة في لبنان.واكدت مصادر امنية ان الامن العام مستمر في حملاته ومداهماته لملاحقة الارهابيين والمشبوهين للحفاظ على الامن والاستقرار خصوصا في عاصمة الجنوب صيدا . صيدا أون لاين