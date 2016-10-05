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القبض على امرأة تقود عصابة لتصوير الرجال عراة وابتزازهم أرسل الخبر



وكان اللواء محمد الخليصي، مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، قد تلّقى إخطاراً بوجود عصابة تتزعمها سيدة تقيم في قرية بياض العرب وتضم 4 أفراد، وتقوم السيدة بالاتصال ببعض الأرقام العشوائية عبر الهاتف المحمول، وتتحدث مع من يرد عليها بنعومة زائدة، وتخبره في البداية بأنها اتصلت بطريق الخطأ، ثم ما تلبث أن تدخل في حوار معه ينتهي بالتعارف وتبادل الأرقام ووعد بمكالمات غرامية أخرى، ليتبيّن من تحريات رجال الأمن فيما بعد أن السيدة وبعد أن تنسج شباكها حول الضحية تدعوه لزيارتها في منزلها، وتحدد له موعداً في أوقات متأخرة من الليل، وعند وصوله منزلها وبعد تناول المشروبات تطلب منه ممارسة الرذيلة معها في غرفة نومها، وعقب أن يهم الضحية بخلع ملابسه يدخل عليهما باقي أفراد العصابة ويخبرونه أنهم أقاربها ويهددونه بالذبح، ثم يقومون بسرقة كافة متعلقاته من ساعات وهواتف محمولة وأموال، ويقومون بعدها بتصويره عارياً، ثم يطلبون منه توقيع إيصالات أمانة عقاباً له، وأخيراً يطردونه من المنزل.



وكشفت تحريات رجال الأمن أن السيدة وتدعى (ر ع ن) وتبلغ من العمر 31 سنة، وهي ربة منزل، ويعاونها كل من (ر ع س) 31 سنة وعاطل عن العمل، و(أ ع) 22 عاطل عن العمل أيضاً، و(ع س ح) 20 عاماً، و(أ ر) 30 عاماً، وأنها اعتادت استدراج الرجال لمنزلها وسلب أموالهم، فيما يخشى الضحايا من إبلاغ أجهزة الأمن خوفاً من الفضيحة.

وعلى الفور تم تشكيل قوة أمنية لمداهمة المنزل، وضبطت العصابة، ومعهم أحد المتورطين عارياً من ملابسه وبعض الأموال التي استولوا عليها منه وسلاح ناري وبعض الأسلحة البيضاء.

وتحرّر محضر بالواقعة، كما أخطرت النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق. تمكن رجال الأمن في محافظة بني سويف جنوب مصر من ضبط عصابة تقودها سيدة تقوم باستدراج الرجال لمنزلها وتصويرهم عراة وابتزازهم والحصول على أموالهم.وكان اللواء محمد الخليصي، مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، قد تلّقى إخطاراً بوجود عصابة تتزعمها سيدة تقيم في قرية بياض العرب وتضم 4 أفراد، وتقوم السيدة بالاتصال ببعض الأرقام العشوائية عبر الهاتف المحمول، وتتحدث مع من يرد عليها بنعومة زائدة، وتخبره في البداية بأنها اتصلت بطريق الخطأ، ثم ما تلبث أن تدخل في حوار معه ينتهي بالتعارف وتبادل الأرقام ووعد بمكالمات غرامية أخرى، ليتبيّن من تحريات رجال الأمن فيما بعد أن السيدة وبعد أن تنسج شباكها حول الضحية تدعوه لزيارتها في منزلها، وتحدد له موعداً في أوقات متأخرة من الليل، وعند وصوله منزلها وبعد تناول المشروبات تطلب منه ممارسة الرذيلة معها في غرفة نومها، وعقب أن يهم الضحية بخلع ملابسه يدخل عليهما باقي أفراد العصابة ويخبرونه أنهم أقاربها ويهددونه بالذبح، ثم يقومون بسرقة كافة متعلقاته من ساعات وهواتف محمولة وأموال، ويقومون بعدها بتصويره عارياً، ثم يطلبون منه توقيع إيصالات أمانة عقاباً له، وأخيراً يطردونه من المنزل.وكشفت تحريات رجال الأمن أن السيدة وتدعى (ر ع ن) وتبلغ من العمر 31 سنة، وهي ربة منزل، ويعاونها كل من (ر ع س) 31 سنة وعاطل عن العمل، و(أ ع) 22 عاطل عن العمل أيضاً، و(ع س ح) 20 عاماً، و(أ ر) 30 عاماً، وأنها اعتادت استدراج الرجال لمنزلها وسلب أموالهم، فيما يخشى الضحايا من إبلاغ أجهزة الأمن خوفاً من الفضيحة.وعلى الفور تم تشكيل قوة أمنية لمداهمة المنزل، وضبطت العصابة، ومعهم أحد المتورطين عارياً من ملابسه وبعض الأموال التي استولوا عليها منه وسلاح ناري وبعض الأسلحة البيضاء.وتحرّر محضر بالواقعة، كما أخطرت النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق. العربية Saida Online