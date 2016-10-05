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بالفيديو.. ميريام فارس تقتل مايا دياب دهساً! أرسل الخبر



وأظهرت اللقطات التي أكدت أن جميع أحداث الفيلم من نسج الخيال، الفنانة اللبنانية ميريام فارس ونظيرتها مايا دياب، يعملن في بيت للدعارة، وكانت مايا تستقطب الرجال إلى منزلها، في حين تشعر ميريام بالندم وترغب بالتخلص من تلك الفضائح.

وتقرر ميريام الرحيل مؤخراً، لتذهب إلى إحدى الفنادق، وتتصل بالشرطة للقبض على مايا التي ما لبثت أن خرجت بعد يوم من حبسها، لتلجأ ميريام إلى ردة فعل انتقامية بدهس مايا بسيارتها، وتهرب بعد ذلك بعيداً عن وجه العدالة.



تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف، حوّل به منتج المقطع كليبات ميريام فارسوالمغنية مايا دياب إلى قصة خرافية، أثارت دهشة المتابعين وإعجاب بعضهم.وأظهرت اللقطات التي أكدت أن جميع أحداث الفيلم من نسج الخيال، الفنانة اللبنانية ميريام فارس ونظيرتها مايا دياب، يعملن في بيت للدعارة، وكانت مايا تستقطب الرجال إلى منزلها، في حين تشعر ميريام بالندم وترغب بالتخلص من تلك الفضائح.وتقرر ميريام الرحيل مؤخراً، لتذهب إلى إحدى الفنادق، وتتصل بالشرطة للقبض على مايا التي ما لبثت أن خرجت بعد يوم من حبسها، لتلجأ ميريام إلى ردة فعل انتقامية بدهس مايا بسيارتها، وتهرب بعد ذلك بعيداً عن وجه العدالة. المدينة نيوز Saida Online