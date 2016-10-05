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توقعات بتدخل عسكري أمريكي في سوريا خلال الأيام القادمة أرسل الخبر



وأضاف خاشقجي في سلسلة من التغريدات على صفحته الرسمية على موقع تويتر: “لم يبق إجراء سياسي ولا اقتصادي للضغط على النظام إلا وتم اتخاذه.. لم يبق غير العسكري،” متابعاً “واشنطن ستتحاشى الصدام مع الروس في سوريا، ولكن ثمة ألف هدف وهدف للنظام هناك، ومن ذا الذي سيضيق باستهداف مرابض طائراته القاتلة؟”.

وتساءل الإعلامي السعودي “إذا سقط نظام بشار فما المبرر القانوني لبقاء الروس والايرانيين في سوريا؟” معلقا أنه في حال حدوث ذلك “سيخرج (الروس وإيران) بخيبتهم،” على حد تعبيره. قال الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الثلاثاء، إنه يتوقع تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل عسكريا للإطاحة ببشار الأسد، لعدم نجاح الإجراءات السياسية والاقتصادية لتغيير النظام، على حد قوله.وأضاف خاشقجي في سلسلة من التغريدات على صفحته الرسمية على موقع تويتر: “لم يبق إجراء سياسي ولا اقتصادي للضغط على النظام إلا وتم اتخاذه.. لم يبق غير العسكري،” متابعاً “واشنطن ستتحاشى الصدام مع الروس في سوريا، ولكن ثمة ألف هدف وهدف للنظام هناك، ومن ذا الذي سيضيق باستهداف مرابض طائراته القاتلة؟”.وتساءل الإعلامي السعودي “إذا سقط نظام بشار فما المبرر القانوني لبقاء الروس والايرانيين في سوريا؟” معلقا أنه في حال حدوث ذلك “سيخرج (الروس وإيران) بخيبتهم،” على حد تعبيره. CNN Saida Online