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افتتاح مسجد المربي أحمد العبدالله في ذكرى رحيله أرسل الخبر

لمناسبة مرور سنة على رحيل المربي الأستاذ أحمد العبدالله، تدعوكم عائلة الفقيد لحضور حفل افتتاح مسجد المربي أحمد العبدالله وذلك يوم الخميس في 6 تشرين الأول 2016 الساعة الخامسة مساء في قاعة مسرح مدرسة عائشة أم المؤمنين صيدا. حيث ستلقى كلمات عدة لهذه المناسبة لكل من اصدقاء الراحل رئيس بلدية كفرشوبا، كلمة للصحافي هيثم زعيتر، كلمة جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية تلقيها الاستاذة هناء جمعة، كلمة العائلة يلقيها الاستاذ رشدي العاكوم. صيدا أون لاين