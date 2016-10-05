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إطلاق النار جريمة مسكوت عنها أرسل الخبر



تشكل ظاهرة اطلاق النار في الأفراح، إحدى الظواهر الخطيرة التي يعاني منها أهالي المخيم، حيث خلّفت هذه الظاهرة مشاكل كثيرة بين العائلات، وراح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم جاؤوا لتهنئة أصحاب الفرح، ومشاركتهم فرحتهم وتقديم واجب اجتماعي نحوهم، "يا ترى هل تم استبدال الزغروطة برصاصة؟" هكذا تساءلت أم أحمد.

ويعتقد مطلقو النار في الأعراس أن قيامهم بهذه الأعمال يدخل البهجة والسرور الى نفوسهم ونفوس أهل العرس، حيث اعتادوا على القيام بهذه العمليات التي اعتبروها تراثا من تراثنا الشعبي، ويعتقدون انهم يطلقون النار مجاملة لأصحاب الفرح ومحبة للعريس، غير مكترثين بما قد ينتج عن ذالك من نتائج وخيمة قد تودي بحياة أبرياء ممن جاءوا بمشاركة أهل العرس فرحتهم وتهنئـهم في هذه المناسبة السعيدة التي سرعان ما تتحول الى بيت عزاء.



كأنه لا يكفي معاناة اهالي مخيم عين الحلوة من التوتر والقلق جراء الحوادث الأمنية التي تمر فيها المنطقة حتى تداهمهم ظاهرة اطلاق العيارات النارية في الهواء من مختلف انواع الاسلحة في الافراح والاتراح وغيرها من المناسبات، من دون النظر إلى أمن الناس وما ينتج من هذا العمل من قلق وخوف وذعر في نفوس ابناء المخيم، وخصوصاً الاطفال والعجزة والمرضى، وتسببها بعدد ليس بالقليل من الضحايا.

عادة اطلاق النار في المخيم قديمة، فالرصاص ينهمر كالمطر في أي مناسبة كانت، سواء تشييع، فرح، أو نجاح، وأحيانا بلا مناسبة، كل يوم هناك إطلاق نار لسبب ما حتى صار صوت الرصاص مثل صوت السيارات والتلفاز في يوميات الفلسطيني، إلا أن الأمر وصل السنة الماضية، إلى حدود خطرة وتخطى الخطوط الحمراء، فالرصاص انهمر على رؤوس المدنيين والسيارات بغزارة، فكان نصيب الشاب كمال محمد ابن الثلاثة والعشرين عاماً، رصاصة في رأسه بينما كان يقف على باب محله يلتمس رزقه، فدخل الى المستشفى بحالة غيبوبة. لكن كمال لم يكن وحده ضحية الرصاص الطائش بل سبقه الكثير من خيرة الشباب بالإضافة إلى السيارات والمحلات التجارية التي تضررت من جراء سقوط الرصاص.

ولم تسلم مناسبات الحزن من هذه الظاهرة، ففي كل جنازة لشاب يسمع إطلاق الرصاص الكثيف تعبيراً على حزنهم لمفارقة الميت كما وصلت المواصيل الى ان الزوج ان لم تعجبه اكلة الزوجة يهرع ويبدأ باطلاق النار في الهواء ليعبر عن رفضه لهذه الطبخة، كذلك اطلاق النار اليومي بسبب تجريب سلاح او انزعاج من الاطفال الذين يمارسون حقهم في اللعب فلا مساحه لهم سوى الحارة، فلا رقيب يراقب ولا محاسب يحاسب من يطلق النار يومياً.

كما صار اطلاق الرصاص في المناسبات عرفاً، كذلك صار سقوط الضحايا، فنسبة الرصاص ترتفع والخسائر البشرية ترتفع ايضاً. فلا قانون منع اطلاق الرصاص في المناسبات، ولا تحريم الدين لهذه العادة شكّلا رادعاً، وبات اللاجئون في خطر القنص المتعمد وغير المتعمد، والضحايا منهم عظة لمن لا يتعظ، فهل ستتحرك الفصائل لتضع حداً لهذه الظاهرة الخطرة؟

تستحق هذه الظاهرة إنتباه وتعاون جميع المعنيين والمسؤولين السياسيين والأمنيين والإجتماعيين، ويجب العمل على إستئصالها بالطرق والوسائل كافة، إذ أنها تعكس أسوأ الصور عن التخلف الحضاري والثقافي، وتعكس الأمن الهش في مجتمع أكثر ما يحتاج إليه هو الطمأنينة والهدوء وراحة البال. !

صار من الضروري للذين يسكنون في مخيم عين الحلوة أن يغلقوا نوافذ وأبواب منازلهم حين يعلمون أن اليوم عرس ابن فلان، بل صاروا مجبرين على البقاء في منازلهم إلى حين انتهاء "زفّة حضرته"، حتى لا تصيبهم رصاصة طائشة أويصيبهم الهلع والخوف، فظاهرة إطلاق الرصاص التي تنطلق في حالات "الابتهاج الشديد" باتت تشكّل مصدر إزعاج عام، وتؤدي إلى ترويع الناس وتخويفهم فضلاً عن أنها قد تتسبب بأذى مباشر لهم. "أُطلق الرصاص لاعبّر عن إحساسي بالفرح والفخر"، "نطلق الرصاص لنؤكّد أننا موجودون ومعنا سلاح" ... هكذا انتشرت ظاهرة إطلاق االنار هذه الفترة، بعد أن تنحسر بشكل كبير عند انفراج الأجواء الأمنية المتوترة التي يشهدها المخيم عادة.تشكل ظاهرة اطلاق النار في الأفراح، إحدى الظواهر الخطيرة التي يعاني منها أهالي المخيم، حيث خلّفت هذه الظاهرة مشاكل كثيرة بين العائلات، وراح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم جاؤوا لتهنئة أصحاب الفرح، ومشاركتهم فرحتهم وتقديم واجب اجتماعي نحوهم، "يا ترى هل تم استبدال الزغروطة برصاصة؟" هكذا تساءلت أم أحمد.ويعتقد مطلقو النار في الأعراس أن قيامهم بهذه الأعمال يدخل البهجة والسرور الى نفوسهم ونفوس أهل العرس، حيث اعتادوا على القيام بهذه العمليات التي اعتبروها تراثا من تراثنا الشعبي، ويعتقدون انهم يطلقون النار مجاملة لأصحاب الفرح ومحبة للعريس، غير مكترثين بما قد ينتج عن ذالك من نتائج وخيمة قد تودي بحياة أبرياء ممن جاءوا بمشاركة أهل العرس فرحتهم وتهنئـهم في هذه المناسبة السعيدة التي سرعان ما تتحول الى بيت عزاء.كأنه لا يكفي معاناة اهالي مخيم عين الحلوة من التوتر والقلق جراء الحوادث الأمنية التي تمر فيها المنطقة حتى تداهمهم ظاهرة اطلاق العيارات النارية في الهواء من مختلف انواع الاسلحة في الافراح والاتراح وغيرها من المناسبات، من دون النظر إلى أمن الناس وما ينتج من هذا العمل من قلق وخوف وذعر في نفوس ابناء المخيم، وخصوصاً الاطفال والعجزة والمرضى، وتسببها بعدد ليس بالقليل من الضحايا.عادة اطلاق النار في المخيم قديمة، فالرصاص ينهمر كالمطر في أي مناسبة كانت، سواء تشييع، فرح، أو نجاح، وأحيانا بلا مناسبة، كل يوم هناك إطلاق نار لسبب ما حتى صار صوت الرصاص مثل صوت السيارات والتلفاز في يوميات الفلسطيني، إلا أن الأمر وصل السنة الماضية، إلى حدود خطرة وتخطى الخطوط الحمراء، فالرصاص انهمر على رؤوس المدنيين والسيارات بغزارة، فكان نصيب الشاب كمال محمد ابن الثلاثة والعشرين عاماً، رصاصة في رأسه بينما كان يقف على باب محله يلتمس رزقه، فدخل الى المستشفى بحالة غيبوبة. لكن كمال لم يكن وحده ضحية الرصاص الطائش بل سبقه الكثير من خيرة الشباب بالإضافة إلى السيارات والمحلات التجارية التي تضررت من جراء سقوط الرصاص.ولم تسلم مناسبات الحزن من هذه الظاهرة، ففي كل جنازة لشاب يسمع إطلاق الرصاص الكثيف تعبيراً على حزنهم لمفارقة الميت كما وصلت المواصيل الى ان الزوج ان لم تعجبه اكلة الزوجة يهرع ويبدأ باطلاق النار في الهواء ليعبر عن رفضه لهذه الطبخة، كذلك اطلاق النار اليومي بسبب تجريب سلاح او انزعاج من الاطفال الذين يمارسون حقهم في اللعب فلا مساحه لهم سوى الحارة، فلا رقيب يراقب ولا محاسب يحاسب من يطلق النار يومياً.كما صار اطلاق الرصاص في المناسبات عرفاً، كذلك صار سقوط الضحايا، فنسبة الرصاص ترتفع والخسائر البشرية ترتفع ايضاً. فلا قانون منع اطلاق الرصاص في المناسبات، ولا تحريم الدين لهذه العادة شكّلا رادعاً، وبات اللاجئون في خطر القنص المتعمد وغير المتعمد، والضحايا منهم عظة لمن لا يتعظ، فهل ستتحرك الفصائل لتضع حداً لهذه الظاهرة الخطرة؟تستحق هذه الظاهرة إنتباه وتعاون جميع المعنيين والمسؤولين السياسيين والأمنيين والإجتماعيين، ويجب العمل على إستئصالها بالطرق والوسائل كافة، إذ أنها تعكس أسوأ الصور عن التخلف الحضاري والثقافي، وتعكس الأمن الهش في مجتمع أكثر ما يحتاج إليه هو الطمأنينة والهدوء وراحة البال. ! خالد أبوالعمرين - خاص صيدا أون لاين Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي