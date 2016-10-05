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كيف تمهد لفكرة الزواج من ثانية؟ أرسل الخبر



هناك "سيناريوهات" كثيرة في إقناع المرأة بفكرة قبول الزواج عليها لكنها حتماً فاشلة، وتبقى مجرد مبررات للوصول إلى الهدف، وفرضه بقوة "الشرع محلل لي أربع"، ومن ذلك تصيد الخطأ والزلة على الزوجة، أو البحث عن مواطن التقصير تجاهه، أو إظهار الزعل والعصبية الزائدة على كل موقف بسيط وتافه، أو حتى الشعور أنه غير مرتاح نفسياً ويبحث عن بديل -هكذا يفكرون-.



ما يكفي تتصيد خطأ الزوجة وإشعارها بالتقصير تجاهك أو إظهار الزعل والعصبية الزائدة.. غيرك أشطر



وقد حدث قبل سنوات حادثة طريفة حصلت فعلاً في إحدى أرياف القصيم ونقلت بعض تفاصيلها "الرياض"، وهي قصة رجل "من الطيبين" عزم على الزواج من الثانية، لكنه وجد صعوبة في مصارحة زوجته الأولى التي كان يحبها ويعرف أيضاً مقدار محبتها وتمسكها به، لكن ظروفاً دعته للزواج من أخرى، حيث استكمل فعلاً اجراءات عقد القران، وجلب "العفش" الذي كان يسمى "الكسوة"، وهو عبارة عن ملابس للعروس وأقاربها من ذهب وعطور واحتياجات أخرى.



سبعيني «هايط» وأزعج أم عياله «أبعرس عليك» وردت عليه: والله ما ذم العود مير الكبر شين العود جاته علّته من زناده



وعندما عزم على إخبار زوجته بما أقدم عليه قبل موعد فرحه بيومين، بدأ بتذكيرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من تسع، وأن الزواج من الثانية لا يعني عيباً في الأولى، وفي هذه الأثناء بدأت تساورها الشكوك فقالت له: يا "مبارك"، "أنت انهبلت؟"، "وش ناوي عليه؟"، وبعد شد وجذب وتلميحات قال لها: يا "مزنة" الله لا يعوق بشر أنا زواجي بعد يومين، كل هذا وكانت تعتقد أنه لا يزال يمازحها إلى أن أحضر عقد الزواج ورماه في حجرها، الذي ما أن رأته حتى شهقت وسقطت تتمرغ على الأرض في حالة "هستيريا"، ولم يحتمل الموقف فسقط هو الآخر إلى جوارها ودخل في حالة "تشنج"، بقيا إلى جوار بعضهما إلى أن نقلا معاً إلى المستشفى بسيارة واحدة لتلقي الإسعاف، مكثا هناك عدد من الساعات، لتنتهي فصول القصة بمفاجأة مبهجة بالنسبة لها عند ما بدءا يستعيدان وعيهما، وذلك مع إعلانه الرجوع عن الزواج، وتحويل الصوغ وبقية المشتريات لتكون من نصيبها، وأتبعه أيضاً بإعلان طلاق الثانية، ليكون البلسم الشافي الذي جعلها تنهض فوراً وتغادر سرير المرض وهي بكامل عافيتها.



نهاية مؤلمة



هذه القصة توضح لنا بعض الأساليب المتبعة في مفاتحة الزوجة الأولى عندما ينوي به، لكن هذا الرجل الطيب لم يحسبها بطريقة صحيحة؛ لأنه لم يتبع نصيحة أهل الخبرة والحكمة وأهل التجارب الضالعين في هذا الأمر، الذين ينصحون بتجنب المفاجآت السريعة بمثل هذه الأمور الخطيرة، واتباع اساليب التمهيد التدريجي والجرعات طويلة المدى بعدما يكون قد رصد الحالة النفسية و"الفيسولوجية" والقوة العضلية أيضا للزوجة المتلقية، تجنباً لأي ردة فعل غير متوقعة، مثلما حصل في إحدى مناطق الجنوب وفق ما ذكر لي أحد أصحاب الفضيلة القضاة، الذي نظر القضية نفسها واستمرت عدة سنوات، وهي قصة زوج فاجأ زوجته بخبر ارتباطه بالثانية، فاستدرجته إلى غرفة النوم، ثم جرحته في "منطقة حسّاسة"، وعندما داهمتها الشرطة رمت نفسها من الدور الثاني، وكانت النهاية المؤلمة للإثنين أن تسببت في تعطيل قدراته كرجل، بينما أصيبت هي بشلل نصفي نتيجة السقوط، فعاشا بقية حياتها على عربة الإعاقة، وهو من يدفع بها!.



مع الدجاج!



ويخطي الكثير من الأزواج في مصارحة شريكة حياته؛ مما يجعلها لا تتقبل الأمر، وربما خططت إلى "مكيدة" لإجباره على تغيير رأيه، وهنا لابد من النظر إلى عقلية الزوجة، وكذلك المستوى الثقافي والتعليمي، حتى تتم الأمور بصورة طبيعية ودون مشاكل تُذكر، فهناك من القصص أثبتت أن تعامل الزوجة مع خبر ارتباط شريك حياتها يختلف من امرأة وأخرى.



ومن الممكن أن تلجأ المرأة وفي أقل الاحتمالات إلى "سلاح المكيدة"، مثل الزوجة التي أظهرت تقبلها للخبر كأمر واقع عندما أخبرها شريك حياتها بقرب موعد زواجه، وعندما حان موعد لبس لباس الفرح والاستعداد إلى التوجه لصالة الافراح، استدرجته هي الأخرى وتعاونت مع ابنتها في سحبه بالقوة إلى غرفة مخصصة لتربية الدجاج، ثم أغلقن عليه الباب وغادرن المنزل، وقتها لم يكن قد انتشر الجوال، مما جنبهن معركة حتمية لمصادرة الجهاز لو كان يحمل هاتفاً بالفعل، وبدلاً من المبيت في غرفة العروس قضى ليلته في غرفة الدجاج، هذه القصة ليست من نسج الخيال فقد اطلعنا على تفاصيلها ولخصناها على شكل خبر غريب وطريف نشرته "الرياض" قبل أعوام.



حيطة وحذر



بعض الذين خاضوا التجربة وتزوجوا بالثانية يتفقون تقريباً أن عملية تهيئة الزوجة الأولى يتم عبر خطوات يؤخذ فيها بالاعتبار عقلية الزوجة، وكذلك المستوى الثقافي والتعليمي، إضافةً إلى مدى تحملها وقع الخبر، وكل هذا يرجع إلى تقدير ورؤية الزوج، فهناك امرأة يمكن أن تصارحها مباشرة بدون "لف ودوران"، وهناك أخرى تحتاج إلى جهد وعناء وتمهيد طويل جدا، وثالثة قد لا تحتاج إلى أخبارها بتاتاً، مثل المرأة التي تدفع زوجها إلى الارتباط من أخرى، فيكون الزواج هنا أقرب إلى الانتقامي!.



وقال أحدهم: إنه احتاج إلى فترة طويلة حتى يهيئ زوجته لتقبل الأمر، فكان في البداية يطرح الموضوع كنوع من الملاطفة ويردد كثيراً على مسامعها أنه سوف يخطب "فلانة"، وهي تعرف بداخلها استحالة قبول "فلانة" بمثل هذا الزوج، مضيفاً أنه بدأ بعد ذلك مرحلة التهيئة الحقيقية بايراد أمثله وقصص، من أن فلاناً لديه زوجتان يعيشان مثل الأخوات؛ لأنه استطاع أن يعدل بينهن -في ايحاء منه أنه سوف يكون عادلاً-, وأن فلاناً زاد عنده غلا ومحبة زوجته الأولى بعد ما تزوج الثانية، مشيراً إلى أنه في النهاية استطاع اقناعها بالفعل لكن قبولها لم يمنعه بحسب قوله من أخذ الحيطة والحذر من أي ردة فعل انتقامي تفسد عليه فرحته، خاصةً مع اقتراب موعد الزواج.



مُزيل شعر



وأوضح أنه كان يضع في باله دوماً قصة أحد معارفه التي دخلت عليه زوجته قبل توجهه إلى صالة الحفل ليلة زواجه، فباركت له و"رشّت" عليه أجود العطور، ثم دهنت وجهه بنوع من الكريم، قالت: "إنه مفتح للبشرة"!, وأكتشف بعد دقائق أنه ليس إلاّ نوع من مزيل الشعر سريع المفعول، الذي "هلس" لحيته وشواربه، ذاكراً أنه على الرغم من أن ردة فعله لهذا التصرف كانت قاسية وسريعة أيضاً، عندما أمطرها بعبارات الطلاق إلاّ أنها سببت له حرجاً كبيراً، منعته من حضور حفل الرجال ومقابلة معارفه. كيف تمهد لفكرة الزواج من ثانية؟.. كيف تفاتح "أم عيالك" بالموضوع؟..ماذا تتوقع درجة ردة الفعل العنيفة تجاهك؟.. أسئلة كثيرة، ومحيرة، ومتعبة لحظة تقرر أن تعلن الخبر، ولا ترغب أن تخفيه -كما يفعل الجبناء وزوجته آخر من يعلم-، أو تترك القدر أن يكتب ما يريد دون أن تفعل السبب.هناك "سيناريوهات" كثيرة في إقناع المرأة بفكرة قبول الزواج عليها لكنها حتماً فاشلة، وتبقى مجرد مبررات للوصول إلى الهدف، وفرضه بقوة "الشرع محلل لي أربع"، ومن ذلك تصيد الخطأ والزلة على الزوجة، أو البحث عن مواطن التقصير تجاهه، أو إظهار الزعل والعصبية الزائدة على كل موقف بسيط وتافه، أو حتى الشعور أنه غير مرتاح نفسياً ويبحث عن بديل -هكذا يفكرون-.ما يكفي تتصيد خطأ الزوجة وإشعارها بالتقصير تجاهك أو إظهار الزعل والعصبية الزائدة.. غيرك أشطروقد حدث قبل سنوات حادثة طريفة حصلت فعلاً في إحدى أرياف القصيم ونقلت بعض تفاصيلها "الرياض"، وهي قصة رجل "من الطيبين" عزم على الزواج من الثانية، لكنه وجد صعوبة في مصارحة زوجته الأولى التي كان يحبها ويعرف أيضاً مقدار محبتها وتمسكها به، لكن ظروفاً دعته للزواج من أخرى، حيث استكمل فعلاً اجراءات عقد القران، وجلب "العفش" الذي كان يسمى "الكسوة"، وهو عبارة عن ملابس للعروس وأقاربها من ذهب وعطور واحتياجات أخرى.سبعيني «هايط» وأزعج أم عياله «أبعرس عليك» وردت عليه: والله ما ذم العود مير الكبر شين العود جاته علّته من زنادهوعندما عزم على إخبار زوجته بما أقدم عليه قبل موعد فرحه بيومين، بدأ بتذكيرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من تسع، وأن الزواج من الثانية لا يعني عيباً في الأولى، وفي هذه الأثناء بدأت تساورها الشكوك فقالت له: يا "مبارك"، "أنت انهبلت؟"، "وش ناوي عليه؟"، وبعد شد وجذب وتلميحات قال لها: يا "مزنة" الله لا يعوق بشر أنا زواجي بعد يومين، كل هذا وكانت تعتقد أنه لا يزال يمازحها إلى أن أحضر عقد الزواج ورماه في حجرها، الذي ما أن رأته حتى شهقت وسقطت تتمرغ على الأرض في حالة "هستيريا"، ولم يحتمل الموقف فسقط هو الآخر إلى جوارها ودخل في حالة "تشنج"، بقيا إلى جوار بعضهما إلى أن نقلا معاً إلى المستشفى بسيارة واحدة لتلقي الإسعاف، مكثا هناك عدد من الساعات، لتنتهي فصول القصة بمفاجأة مبهجة بالنسبة لها عند ما بدءا يستعيدان وعيهما، وذلك مع إعلانه الرجوع عن الزواج، وتحويل الصوغ وبقية المشتريات لتكون من نصيبها، وأتبعه أيضاً بإعلان طلاق الثانية، ليكون البلسم الشافي الذي جعلها تنهض فوراً وتغادر سرير المرض وهي بكامل عافيتها.نهاية مؤلمةهذه القصة توضح لنا بعض الأساليب المتبعة في مفاتحة الزوجة الأولى عندما ينوي به، لكن هذا الرجل الطيب لم يحسبها بطريقة صحيحة؛ لأنه لم يتبع نصيحة أهل الخبرة والحكمة وأهل التجارب الضالعين في هذا الأمر، الذين ينصحون بتجنب المفاجآت السريعة بمثل هذه الأمور الخطيرة، واتباع اساليب التمهيد التدريجي والجرعات طويلة المدى بعدما يكون قد رصد الحالة النفسية و"الفيسولوجية" والقوة العضلية أيضا للزوجة المتلقية، تجنباً لأي ردة فعل غير متوقعة، مثلما حصل في إحدى مناطق الجنوب وفق ما ذكر لي أحد أصحاب الفضيلة القضاة، الذي نظر القضية نفسها واستمرت عدة سنوات، وهي قصة زوج فاجأ زوجته بخبر ارتباطه بالثانية، فاستدرجته إلى غرفة النوم، ثم جرحته في "منطقة حسّاسة"، وعندما داهمتها الشرطة رمت نفسها من الدور الثاني، وكانت النهاية المؤلمة للإثنين أن تسببت في تعطيل قدراته كرجل، بينما أصيبت هي بشلل نصفي نتيجة السقوط، فعاشا بقية حياتها على عربة الإعاقة، وهو من يدفع بها!.مع الدجاج!ويخطي الكثير من الأزواج في مصارحة شريكة حياته؛ مما يجعلها لا تتقبل الأمر، وربما خططت إلى "مكيدة" لإجباره على تغيير رأيه، وهنا لابد من النظر إلى عقلية الزوجة، وكذلك المستوى الثقافي والتعليمي، حتى تتم الأمور بصورة طبيعية ودون مشاكل تُذكر، فهناك من القصص أثبتت أن تعامل الزوجة مع خبر ارتباط شريك حياتها يختلف من امرأة وأخرى.ومن الممكن أن تلجأ المرأة وفي أقل الاحتمالات إلى "سلاح المكيدة"، مثل الزوجة التي أظهرت تقبلها للخبر كأمر واقع عندما أخبرها شريك حياتها بقرب موعد زواجه، وعندما حان موعد لبس لباس الفرح والاستعداد إلى التوجه لصالة الافراح، استدرجته هي الأخرى وتعاونت مع ابنتها في سحبه بالقوة إلى غرفة مخصصة لتربية الدجاج، ثم أغلقن عليه الباب وغادرن المنزل، وقتها لم يكن قد انتشر الجوال، مما جنبهن معركة حتمية لمصادرة الجهاز لو كان يحمل هاتفاً بالفعل، وبدلاً من المبيت في غرفة العروس قضى ليلته في غرفة الدجاج، هذه القصة ليست من نسج الخيال فقد اطلعنا على تفاصيلها ولخصناها على شكل خبر غريب وطريف نشرته "الرياض" قبل أعوام.حيطة وحذربعض الذين خاضوا التجربة وتزوجوا بالثانية يتفقون تقريباً أن عملية تهيئة الزوجة الأولى يتم عبر خطوات يؤخذ فيها بالاعتبار عقلية الزوجة، وكذلك المستوى الثقافي والتعليمي، إضافةً إلى مدى تحملها وقع الخبر، وكل هذا يرجع إلى تقدير ورؤية الزوج، فهناك امرأة يمكن أن تصارحها مباشرة بدون "لف ودوران"، وهناك أخرى تحتاج إلى جهد وعناء وتمهيد طويل جدا، وثالثة قد لا تحتاج إلى أخبارها بتاتاً، مثل المرأة التي تدفع زوجها إلى الارتباط من أخرى، فيكون الزواج هنا أقرب إلى الانتقامي!.وقال أحدهم: إنه احتاج إلى فترة طويلة حتى يهيئ زوجته لتقبل الأمر، فكان في البداية يطرح الموضوع كنوع من الملاطفة ويردد كثيراً على مسامعها أنه سوف يخطب "فلانة"، وهي تعرف بداخلها استحالة قبول "فلانة" بمثل هذا الزوج، مضيفاً أنه بدأ بعد ذلك مرحلة التهيئة الحقيقية بايراد أمثله وقصص، من أن فلاناً لديه زوجتان يعيشان مثل الأخوات؛ لأنه استطاع أن يعدل بينهن -في ايحاء منه أنه سوف يكون عادلاً-, وأن فلاناً زاد عنده غلا ومحبة زوجته الأولى بعد ما تزوج الثانية، مشيراً إلى أنه في النهاية استطاع اقناعها بالفعل لكن قبولها لم يمنعه بحسب قوله من أخذ الحيطة والحذر من أي ردة فعل انتقامي تفسد عليه فرحته، خاصةً مع اقتراب موعد الزواج.مُزيل شعروأوضح أنه كان يضع في باله دوماً قصة أحد معارفه التي دخلت عليه زوجته قبل توجهه إلى صالة الحفل ليلة زواجه، فباركت له و"رشّت" عليه أجود العطور، ثم دهنت وجهه بنوع من الكريم، قالت: "إنه مفتح للبشرة"!, وأكتشف بعد دقائق أنه ليس إلاّ نوع من مزيل الشعر سريع المفعول، الذي "هلس" لحيته وشواربه، ذاكراً أنه على الرغم من أن ردة فعله لهذا التصرف كانت قاسية وسريعة أيضاً، عندما أمطرها بعبارات الطلاق إلاّ أنها سببت له حرجاً كبيراً، منعته من حضور حفل الرجال ومقابلة معارفه. الرياض السعودية Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال 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