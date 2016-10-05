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الزوج المدمن على الأفلام الإباحية.. كيف تتعاملين معه؟ أرسل الخبر



وبعيداً عن الادمان فإن الرجل بشكل عام يحتاج إلى الإثارة البصرية، خلافاً للمرأة التي يمكنها الشعور بالاثارة من خلال التخيلات الجنسية.



بعض النساء يعتبرن إقدام أزواجهن على مشاهدة الافلام الاباحية أشبه بالخيانة. قد تكون كذلك وقد لا تكون، الحكم يعتمد على كيفية تعامل كل إمرأة مع هذا الامر. فهل تجده أمراً شاذاً وغير مقبول، أم تعتبره لحظات خاصة به يحتاج إليها للهروب من الواقع بين حين وآخر.



وسواء كنت من هذه الفئة أو تلك في ما يلي بعض النصائح للتعامل مع الزوج المدمن على مشاهدة الافلام الاباحية.





لماذا يشاهد الافلام ؟



إكتشاف السبب قد يكون من المسائل المعقدة، لان نصيحة الحديث معه حول الامر ستكون مرفوضة لدى الغالبية الساحقة من النساء. في حال كانت النصيحة هذه غير قابلة للتطبيق في حياتك بسبب طبيعة العلاقة التي تجمعك به فان الحل الثاني هو محاولة إكتشاف طبيعة الافلام التي يشاهدها. معرفة الامور التي يفضلها سراً قد تمنحك صورة واضحة عن سبب قيامه بذلك. غالبية الرجال يشاهدون الأفلام الإباحية سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين. معضلة مشاهدة الافلام هذه تكمن في أنها تتحول إلى إدمان يصعب التخلص منه. فالدراسات جميعها تؤكد أن تأثير الإطلاع على المواد الإباحية مماثل تماماً لتأثير تعاطي المخدرات أو شرب الكحول. فجسم الرجل يفرز معدلات عالية جداً من الدوبامين والتستوستيرون والاكسيتوسين التي تمنحه اللذة، ثم ما يلبث أن يصبح بحاجة لكميات أكبر من هذه الهرمونات لان جسمه إعتاد عليها وما كان يسعده سابقاً لم يعد كذلك حالياً.وبعيداً عن الادمان فإن الرجل بشكل عام يحتاج إلى الإثارة البصرية، خلافاً للمرأة التي يمكنها الشعور بالاثارة من خلال التخيلات الجنسية.بعض النساء يعتبرن إقدام أزواجهن على مشاهدة الافلام الاباحية أشبه بالخيانة. قد تكون كذلك وقد لا تكون، الحكم يعتمد على كيفية تعامل كل إمرأة مع هذا الامر. فهل تجده أمراً شاذاً وغير مقبول، أم تعتبره لحظات خاصة به يحتاج إليها للهروب من الواقع بين حين وآخر.وسواء كنت من هذه الفئة أو تلك في ما يلي بعض النصائح للتعامل مع الزوج المدمن على مشاهدة الافلام الاباحية.لماذا يشاهد الافلام ؟إكتشاف السبب قد يكون من المسائل المعقدة، لان نصيحة الحديث معه حول الامر ستكون مرفوضة لدى الغالبية الساحقة من النساء. في حال كانت النصيحة هذه غير قابلة للتطبيق في حياتك بسبب طبيعة العلاقة التي تجمعك به فان الحل الثاني هو محاولة إكتشاف طبيعة الافلام التي يشاهدها. معرفة الامور التي يفضلها سراً قد تمنحك صورة واضحة عن سبب قيامه بذلك. الجميلة Saida Online