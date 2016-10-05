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"امل العودة وزيتونة الحرية لغزة الابية " مشهدية تعبيرية لطلاب مدرسة البهاء أرسل الخبر



واستقدمت المدرسة قاربين كبيرين تم وضعهما في باحة المدرسة واطلقت عليهما اسمي قرابي كسر الحصار " أمل " و" زيتونة" ، واعتلتهما طالبات من المدرسة رفعن الاعلام الفلسطينية في تجسيد للناشطات الاوروبيات اللواتي توجهن الى غزة لكسر الحصار . وقدم الطلاب المشهدية امام طلاب ومعلمي المدرسة تتقدمهم المديرة وداد النادري وبحضور حشد من الشخصيات ابرزهم :ممثل الرئيس فؤاد السنيورة طارق بعاصيري ، ممثل النائب بهية الحريري نبيل بواب ، ممثلة رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي عضو المجلس البلدي عرب كلش ، وفد من اللجنة الدولية لاسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة ضم كلا من " رشيد عيسى ، المحامي نهاد حسن، سوسن عبد الحليم ووفاء بهاني" ممثل منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود عضو المنسقية رمزي مرجان ، رئيس مجلس امناء الهيئة الاسلامية للرعاية الأستاذ هاني ابو زينب، مدير الأنروا في منطقة صيدا الدكتور ابراهيم الخطيب ومدير التربية في المنطقة في الوكالة محمود زيدان ، ورئيسة لجنة مهرجانات صيدا الدولية نادين كاعين، وعدد من اعضاء اللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية.



بواب

استهل الحفل بالنشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني ثم تحدث نبيل بواب ناقلا الى الطلاب والحضور تحيات النائب الحريري ومجددا الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني ولا سيما المحاصر في قطاع غزة من اجل فك الحصار عنه. وقال" من صيدا البهاء .. الحب الى فلسطين .. الحرية الى غزة الأبية .. النداء هنا اليوم ليشهد العالم على بشاعة الحصار الإسرائيلي الظالم لأهلنا في غزة وفي خضم امواج الوجع والحرمان والقتل والدمار..النداء هنا اليوم ليعترف العالم بحق أهلنا في غزة بالعيش الكريم وبوقف الإرهاب وحصار العدو الإسرائيلي وبأنه كيان غاصب محتل غادر وغدار..النداء هنا اليوم ننطلق به من على الأرض بحراً إلى غزة الصابرة الصامدة في مشهد نموذجي يحاكي ويوجه التحية والدعم والسلام لنساء الأحرار في العالم المتوجهات صوب غزة في قاربي أمل العودة وزيتونة الحرية إلى غزة الأبية..غزة التي يطوف بها الفؤاد ويرتاح في قدس فلسطين ويصلي في زهرة المدائن.. النداء من هنا اليوم من مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري مدرسة رفيق الحريري وعلى خطاه دوماً مع حامل أمانته دولة الرئيس الشيخ سعد الدين رفيق الحريري .نعلي أشرعة الحرية وأمل العودة إلى فلسطين الأرض والقضية".



عيسى

ثم القى منسق اللجنة الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة رشيد عيسى كلمة بالمناسبة عبر فيها عن شكره وامتنانه لمدرسة الحاج بهاء الدين الحريري وطلابها على هذه المشهدية التعبيرية وهذا التفاعل دعما للشعب الفلسطيني وحيا هذا الجهد من قبل معلمي ومديرة المدرسة لحملهم القضية الفلسطينية وكذلك للنائب بهية الحريري لاطلاقها فعاليات دعم قاربي امل وزيتونة وقال : نبارك وقفتكم الصادقة دعما للقوارب النسائية ونوجه الشكر للنائب بهية الحريري على اطلاق هذه الفعاليات في صيدا فكل التقدير لها ، وتم اختيار مدينة برشلونة لانطلاق القاربين منها لان هناك توأمة ما بينها وبين غزة وايضا هناك توأمة بين صيدا وغزة وبين صيدا وبرشلونة والان تنطلق الفعاليات الداعمة للقاربين من صيدا واللذين اصبحا على ابواب ميناء غزة لكسر هذا الحصار لذلك نشكر النائب الحريري على هذا النشاط ووقفتها الدائمة الى جانب القضية الفلسطينية .

كما كانت كلمات للتلميذات :سما حسن وسميا حكواتي وروان آغا ناشدن فيها المجتمع الدولي وضمائر العالم الالتفات الى ما يحصل في قطاع غزة من حصار واجرام صهيوني بحق الشعب الفلسطيني وان يكون هناك صحوة ضمير وانتفاضة دولية لفك هذا الحصار واعطاء هذا الشعب الصامد ابسط حقوقه الانسانية..

ثم قدم طلاب صف السابع اساسي في المدرسة مشهدية فك الحصار عن غزة تحت اشراف وتدريب واخراج المعلمة هالة الحريري .





































































في اطار فعاليات دعم قاربي اسطول الحرية لفك الحصار عن قطاع غزة والتي اطلقتها اللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية بالتعاون مع بلدية صيدا واللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة ، وفي رسالة دعم وتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر وبالتزامن مع وصول قاربي "امل " وزيتونة"وعلى متنهما ناشطات اوروبيات لكسر الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع قدم طلاب مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري في صيدا مشهدية بعنوان "امل العودة وزيتونة الحرية لغزة الابية " تحاكي وصول القاربين الى غزة حيث تحول جزء من باحة الملعب الى مجسم عن القطاع المحاصر بالاسلاك الشائكة فيما جسد بعض الطلاب الاهالي المحاصرين .واستقدمت المدرسة قاربين كبيرين تم وضعهما في باحة المدرسة واطلقت عليهما اسمي قرابي كسر الحصار " أمل " و" زيتونة" ، واعتلتهما طالبات من المدرسة رفعن الاعلام الفلسطينية في تجسيد للناشطات الاوروبيات اللواتي توجهن الى غزة لكسر الحصار . وقدم الطلاب المشهدية امام طلاب ومعلمي المدرسة تتقدمهم المديرة وداد النادري وبحضور حشد من الشخصيات ابرزهم :ممثل الرئيس فؤاد السنيورة طارق بعاصيري ، ممثل النائب بهية الحريري نبيل بواب ، ممثلة رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي عضو المجلس البلدي عرب كلش ، وفد من اللجنة الدولية لاسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة ضم كلا من " رشيد عيسى ، المحامي نهاد حسن، سوسن عبد الحليم ووفاء بهاني" ممثل منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود عضو المنسقية رمزي مرجان ، رئيس مجلس امناء الهيئة الاسلامية للرعاية الأستاذ هاني ابو زينب، مدير الأنروا في منطقة صيدا الدكتور ابراهيم الخطيب ومدير التربية في المنطقة في الوكالة محمود زيدان ، ورئيسة لجنة مهرجانات صيدا الدولية نادين كاعين، وعدد من اعضاء اللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية.بواباستهل الحفل بالنشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني ثم تحدث نبيل بواب ناقلا الى الطلاب والحضور تحيات النائب الحريري ومجددا الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني ولا سيما المحاصر في قطاع غزة من اجل فك الحصار عنه. وقال" من صيدا البهاء .. الحب الى فلسطين .. الحرية الى غزة الأبية .. النداء هنا اليوم ليشهد العالم على بشاعة الحصار الإسرائيلي الظالم لأهلنا في غزة وفي خضم امواج الوجع والحرمان والقتل والدمار..النداء هنا اليوم ليعترف العالم بحق أهلنا في غزة بالعيش الكريم وبوقف الإرهاب وحصار العدو الإسرائيلي وبأنه كيان غاصب محتل غادر وغدار..النداء هنا اليوم ننطلق به من على الأرض بحراً إلى غزة الصابرة الصامدة في مشهد نموذجي يحاكي ويوجه التحية والدعم والسلام لنساء الأحرار في العالم المتوجهات صوب غزة في قاربي أمل العودة وزيتونة الحرية إلى غزة الأبية..غزة التي يطوف بها الفؤاد ويرتاح في قدس فلسطين ويصلي في زهرة المدائن.. النداء من هنا اليوم من مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري مدرسة رفيق الحريري وعلى خطاه دوماً مع حامل أمانته دولة الرئيس الشيخ سعد الدين رفيق الحريري .نعلي أشرعة الحرية وأمل العودة إلى فلسطين الأرض والقضية".عيسىثم القى منسق اللجنة الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة رشيد عيسى كلمة بالمناسبة عبر فيها عن شكره وامتنانه لمدرسة الحاج بهاء الدين الحريري وطلابها على هذه المشهدية التعبيرية وهذا التفاعل دعما للشعب الفلسطيني وحيا هذا الجهد من قبل معلمي ومديرة المدرسة لحملهم القضية الفلسطينية وكذلك للنائب بهية الحريري لاطلاقها فعاليات دعم قاربي امل وزيتونة وقال : نبارك وقفتكم الصادقة دعما للقوارب النسائية ونوجه الشكر للنائب بهية الحريري على اطلاق هذه الفعاليات في صيدا فكل التقدير لها ، وتم اختيار مدينة برشلونة لانطلاق القاربين منها لان هناك توأمة ما بينها وبين غزة وايضا هناك توأمة بين صيدا وغزة وبين صيدا وبرشلونة والان تنطلق الفعاليات الداعمة للقاربين من صيدا واللذين اصبحا على ابواب ميناء غزة لكسر هذا الحصار لذلك نشكر النائب الحريري على هذا النشاط ووقفتها الدائمة الى جانب القضية الفلسطينية .كما كانت كلمات للتلميذات :سما حسن وسميا حكواتي وروان آغا ناشدن فيها المجتمع الدولي وضمائر العالم الالتفات الى ما يحصل في قطاع غزة من حصار واجرام صهيوني بحق الشعب الفلسطيني وان يكون هناك صحوة ضمير وانتفاضة دولية لفك هذا الحصار واعطاء هذا الشعب الصامد ابسط حقوقه الانسانية..ثم قدم طلاب صف السابع اساسي في المدرسة مشهدية فك الحصار عن غزة تحت اشراف وتدريب واخراج المعلمة هالة الحريري . صيدا أون لاين Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي