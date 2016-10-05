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بلدية صيدا حازت شهادة تقدير دولية في إستيعاب قضايا النازحين أرسل الخبر



ولفت الدكتور كنعان إلى أن بلدية صيدا كانت البلدية الوحيدة من لبنان التي شاركت في المؤتمر الذي ضم 120 رئيس بلدية و80 محافظا من مختلف دول العالم. أما موضوع المؤتمر فقد تمحور حول التطوير واستيعاب قضايا النازحين والهجرات في دول العالم، وتعاطي البلديات مع القضايا الإنسانية المتعلقة بهذه الهجرات والعلاقة التنسيقية بين النازح والسلطة المحلية البلدية والجمعيات المانحة .

وترأس الدكتور كنعان ورشة عمل تدريبية عرض فيها لتجربة بلدية صيدا في التعاطي مع قضايا النازحين والمهجرين، منذ أزمة إستضافة الإخوة الفلسطينيين الذين وفدوا إلى صيدا في العام 1948 بعد تهجيرهم من أرضهم من قبل قوات الأحتلال الإسرائيلي، مرورا بموجات النزوح الأهلية الداخلية جراء الأزمات اللبنانية، وصولا إلى يومنا الحالي واستيعاب نزوح الإخوة السوريين من بلادهم منذ عدة سنوات بسبب الحرب في هذا القطر الشقيق.

وقد إستقطبت مداخلة الدكتور كنعان الإهتمام والتقدير من رئاسة المؤتمر وحازت بلدية صيدا شهادة وميدالية تقدير تسلمهما الدكتور كنعان وذلك لنجاح وجهوزية البلدية (في المجالس البلدية المتعاقبة) في التعاطي مع ملف النازحين واستيعابها لهذا الملف الإنساني الحساس بالتعاون مع هيئات المجمتع المدني، ولا سيما وأن عددا من الأعضاء في المجالس البلدية السابقة والحالية هم رؤساء وأعضاء ناشطون في جمعيات تعنى بخدمة المجتمع.







عاد من مانيلا ، عاصمة الفلبين، عضو المجلس البلدي في مدينة صيدا الدكتور عبدالله كنعان بعد تمثيله لرئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في المؤتمر الدولي الثالث لرؤساء بلديات العالم بإشراف منظمات الأمم المتحدة.ولفت الدكتور كنعان إلى أن بلدية صيدا كانت البلدية الوحيدة من لبنان التي شاركت في المؤتمر الذي ضم 120 رئيس بلدية و80 محافظا من مختلف دول العالم. أما موضوع المؤتمر فقد تمحور حول التطوير واستيعاب قضايا النازحين والهجرات في دول العالم، وتعاطي البلديات مع القضايا الإنسانية المتعلقة بهذه الهجرات والعلاقة التنسيقية بين النازح والسلطة المحلية البلدية والجمعيات المانحة .وترأس الدكتور كنعان ورشة عمل تدريبية عرض فيها لتجربة بلدية صيدا في التعاطي مع قضايا النازحين والمهجرين، منذ أزمة إستضافة الإخوة الفلسطينيين الذين وفدوا إلى صيدا في العام 1948 بعد تهجيرهم من أرضهم من قبل قوات الأحتلال الإسرائيلي، مرورا بموجات النزوح الأهلية الداخلية جراء الأزمات اللبنانية، وصولا إلى يومنا الحالي واستيعاب نزوح الإخوة السوريين من بلادهم منذ عدة سنوات بسبب الحرب في هذا القطر الشقيق.وقد إستقطبت مداخلة الدكتور كنعان الإهتمام والتقدير من رئاسة المؤتمر وحازت بلدية صيدا شهادة وميدالية تقدير تسلمهما الدكتور كنعان وذلك لنجاح وجهوزية البلدية (في المجالس البلدية المتعاقبة) في التعاطي مع ملف النازحين واستيعابها لهذا الملف الإنساني الحساس بالتعاون مع هيئات المجمتع المدني، ولا سيما وأن عددا من الأعضاء في المجالس البلدية السابقة والحالية هم رؤساء وأعضاء ناشطون في جمعيات تعنى بخدمة المجتمع. صيدا أون لاين Saida Online