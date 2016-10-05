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بعد صمتٍ طويل.. عبد الحليم خدام يصدم الجميع بتصريحه! أرسل الخبر



ورفض خدام الذي يقيم في باريس منذ عام 2005 اي بعيد إنشقاقه عن النظام في دمشق “تخيل الطريقة التي ستنتهي فيها الحرب في سوريا معتقداً أن الإدارة الأميركية لم تعد قادرة ربما على إصلاح الوضع هناك”.

ولفت في مقابلة مع صحيفة “نيوزويك ميدل إيست” الأميركية أن المجتمع الدولي والدول العربية فوتت فرصاً عدة لمساعدة المعارضة التي لم تحقق هدفها الأساسي، القاضي بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد خلال”أسابيع أو أشهر قليلة”، محملاً اسباب ذلك إلى العدواة بين روسيا والولايات المتحدة والخلافات العالمية حول استخدام القوة في بلاده.

ورأى أن “واشنطن تتعاطى مع المعارضة بشكل غير مفهوم، بعدما طعنتها في ظهرها ورفضت مساعدتها عسكرياً وسمحت لروسيا بسحب البساط من تحت قدميها سورياً” معتبراً أن الرئيس الأميركي باراك أوباما “خيّب آماله بعد وصوله إلى السلطة وتصالحه مع إيران”.

وعن الغارة التي نفذتها الولايات المتحدة على موقع للجيش السوري وأدت إلى مقتل أكثر من 90 جندياً، قال خدام أن استهداف المواقع “غامض”، مبرراً علم واشنطن بأماكن تواجد النظام والمجموعات الإرهابية على السواء.

وإعتبر خدام في تصريحه للصحيفة الأميركية، أن “حزب الله لا يساوي شيئاً من دون النظام السوري الحالي، لذلك يجب إقتلاع هذا النظام” رابطاً وجود حزب الله به، وهو ما يؤكده حزب الله مراراً بأن الهدف هو القضاء على المقاومة.

ورأى خدام ان “حزب الله لن يقوَ على الوقوف على قدميه، إذا ما قُطع شريان حياة إيران التي تزوده بالمال في سوريا”.د

وفي الخلاصة، أكّد خدام أنّ الأزمة السورية لن تصل إلى خواتيمها ونسقط النظام إلاّ إذا اجتمع اللاعبون حول طاولة واحدة، وذلك يكون بعقد مؤتمر دولي لإنقاذ سوريا، بمشاركة القوى العالمية كلّها، من الغرب حتى الشرق، بما فيها إيران، ذات “القيادة المعتدلة حالياً”، مؤيداً تحرير سوريا وتشكيل قوة مسلحة دولية تعمل على سحب السلاح من الفصائل كافة. نفض نائب الرئيس السوري المنشق، عبد الحليم خدام، علمه بترسانة بلاده من الأسلحة الكيميائية زاعماً أنها “لم تكن من شأنه بل من إختصاص الجيش وأجهزة المخابرات”.ورفض خدام الذي يقيم في باريس منذ عام 2005 اي بعيد إنشقاقه عن النظام في دمشق “تخيل الطريقة التي ستنتهي فيها الحرب في سوريا معتقداً أن الإدارة الأميركية لم تعد قادرة ربما على إصلاح الوضع هناك”.ولفت في مقابلة مع صحيفة “نيوزويك ميدل إيست” الأميركية أن المجتمع الدولي والدول العربية فوتت فرصاً عدة لمساعدة المعارضة التي لم تحقق هدفها الأساسي، القاضي بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد خلال”أسابيع أو أشهر قليلة”، محملاً اسباب ذلك إلى العدواة بين روسيا والولايات المتحدة والخلافات العالمية حول استخدام القوة في بلاده.ورأى أن “واشنطن تتعاطى مع المعارضة بشكل غير مفهوم، بعدما طعنتها في ظهرها ورفضت مساعدتها عسكرياً وسمحت لروسيا بسحب البساط من تحت قدميها سورياً” معتبراً أن الرئيس الأميركي باراك أوباما “خيّب آماله بعد وصوله إلى السلطة وتصالحه مع إيران”.وعن الغارة التي نفذتها الولايات المتحدة على موقع للجيش السوري وأدت إلى مقتل أكثر من 90 جندياً، قال خدام أن استهداف المواقع “غامض”، مبرراً علم واشنطن بأماكن تواجد النظام والمجموعات الإرهابية على السواء.وإعتبر خدام في تصريحه للصحيفة الأميركية، أن “حزب الله لا يساوي شيئاً من دون النظام السوري الحالي، لذلك يجب إقتلاع هذا النظام” رابطاً وجود حزب الله به، وهو ما يؤكده حزب الله مراراً بأن الهدف هو القضاء على المقاومة.ورأى خدام ان “حزب الله لن يقوَ على الوقوف على قدميه، إذا ما قُطع شريان حياة إيران التي تزوده بالمال في سوريا”.دوفي الخلاصة، أكّد خدام أنّ الأزمة السورية لن تصل إلى خواتيمها ونسقط النظام إلاّ إذا اجتمع اللاعبون حول طاولة واحدة، وذلك يكون بعقد مؤتمر دولي لإنقاذ سوريا، بمشاركة القوى العالمية كلّها، من الغرب حتى الشرق، بما فيها إيران، ذات “القيادة المعتدلة حالياً”، مؤيداً تحرير سوريا وتشكيل قوة مسلحة دولية تعمل على سحب السلاح من الفصائل كافة. الحدث نيوز Saida Online