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5 أمراض وراء شعوركم بالإرهاق أرسل الخبر



فالشعور بالتعب عارض رئيسي للعديد من الأمراض، ومن الشائع جداً أن تعاني من هذا العارض المصاحب لأمراض معينة التي تضعف الجهاز المناعي للجسم، مما يترتب عليه فقدان الطاقة.

وإليكم فيما يلي 5 أنواع من الأمراض يُعد الشعور بالخمول أو الإرهاق عارضها الرئيسي، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، وهي كاللآتي:



- خمول الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي واحدة من الغدد الصماء بالجسم، وهي تفرز هرموناتها مباشرة إلى الدم وتتحكم في عملية الأيض الحيوي أو الطاقة لكل خلايا الجسم، لذا فإن نقص نشاط الغدة الدرقية يتسبب في الشعور الدائم بالتعب والخمول.



- خلل في الغدد الكظرية

يتلخص دور الغدد الكظرية في السيطرة على القلق والخوف الذي قد يصيب الإنسان، من خلال إفراز هرموني الأدرينالين والكورتيزول، لكن عند إصابة تلك الغدد نتيجة التعرض للضغط المستمر لفترة طويلة، تقل نسبة الهرمونات التي تفرزها، ونقص هرمون الكورتيزول يسبب حالة من الإرهاق والتعب، ونقص مستويات الطاقة في الجسم.



- متلازمة التعب المزمن

إذا كنت تعاني من متلازمة التعب المزمن، فمن الطبيعي أن يلازمك الشعور بالخمول والإرهاق طوال الوقت، حيث تسبب هذه المتلازمة مجموعة من الآلام في عضلات الجسم قد تستمر لفترة طويلة، الأمر الذي يجعل ممارسة الأنشطة اليومية أمراً صعباً للغاية.



- فقر الدم (الأنيميا)

فقر الدم من الأسباب الرئيسية للشعور بالخمول والإرهاق، حيث إن نقص الهيموغلوبين وكرات الدم الحمراء يجعل الجسم غير قادر على توفير الأوكسجين الكافي لجميع أجزاء الجسم، ما يترتب عليه الشعور بالوهن وتسارع دقات القلب والصداع والدوخة.



- السكري

مع بداية الإصابة بمرض السكري، يشعر الشخص بالخمول والتعب الناتج عن انخفاض مستوى الغلوكوز بالدم، إضافة إلى كثرة التبول والشعور المتزايد بالعطش. هل تعاني من الشعور الدائم بالتعب والإرهاق والافتقار إلى الطاقة لإنجاز مهامك وأنشطتك اليومية؟ إذا كان الأمر كذلك، فلا بد من البحث عن أسباب الشعور بهذه الحالة من الخمول، خاصة أن العديد من الأمراض قد تكون وراء ذلك.فالشعور بالتعب عارض رئيسي للعديد من الأمراض، ومن الشائع جداً أن تعاني من هذا العارض المصاحب لأمراض معينة التي تضعف الجهاز المناعي للجسم، مما يترتب عليه فقدان الطاقة.وإليكم فيما يلي 5 أنواع من الأمراض يُعد الشعور بالخمول أو الإرهاق عارضها الرئيسي، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، وهي كاللآتي:- خمول الغدة الدرقيةالغدة الدرقية هي واحدة من الغدد الصماء بالجسم، وهي تفرز هرموناتها مباشرة إلى الدم وتتحكم في عملية الأيض الحيوي أو الطاقة لكل خلايا الجسم، لذا فإن نقص نشاط الغدة الدرقية يتسبب في الشعور الدائم بالتعب والخمول.- خلل في الغدد الكظريةيتلخص دور الغدد الكظرية في السيطرة على القلق والخوف الذي قد يصيب الإنسان، من خلال إفراز هرموني الأدرينالين والكورتيزول، لكن عند إصابة تلك الغدد نتيجة التعرض للضغط المستمر لفترة طويلة، تقل نسبة الهرمونات التي تفرزها، ونقص هرمون الكورتيزول يسبب حالة من الإرهاق والتعب، ونقص مستويات الطاقة في الجسم.- متلازمة التعب المزمنإذا كنت تعاني من متلازمة التعب المزمن، فمن الطبيعي أن يلازمك الشعور بالخمول والإرهاق طوال الوقت، حيث تسبب هذه المتلازمة مجموعة من الآلام في عضلات الجسم قد تستمر لفترة طويلة، الأمر الذي يجعل ممارسة الأنشطة اليومية أمراً صعباً للغاية.- فقر الدم (الأنيميا)فقر الدم من الأسباب الرئيسية للشعور بالخمول والإرهاق، حيث إن نقص الهيموغلوبين وكرات الدم الحمراء يجعل الجسم غير قادر على توفير الأوكسجين الكافي لجميع أجزاء الجسم، ما يترتب عليه الشعور بالوهن وتسارع دقات القلب والصداع والدوخة.- السكريمع بداية الإصابة بمرض السكري، يشعر الشخص بالخمول والتعب الناتج عن انخفاض مستوى الغلوكوز بالدم، إضافة إلى كثرة التبول والشعور المتزايد بالعطش. Saida Online