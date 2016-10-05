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توضيح من حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان أرسل الخبر



إن القيادة القطرية برئاسة الأمين القطري المهندس سهيل القصار إذ تنفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً، تأمل من وسائل الإعلام المحترمة عدم نشر أي خبر يتعلق بها إلا بعد التأكد من صحته عبر التنسيق مع المكتب الإعلامي للحزب، الكائن في مبنى القيادة القطرية – رأس النبع، خصوصاً وأن هناك بعض المندسين الذين يروجون الإشاعات لأغراض دنيئة ورخيصة، بهدف الإضرار بوحدة الحزب في ظل المحنة التي تعيشها سورية والمنطقة العربية بأسرها. تداولت بعض وسائل الإعلام المختلفة خبراً يتعلق بالقيادة القطرية للحزب في لبنان، ومفاده أن تغييرات تنظيمية داخل القيادة قد حصلت، إضافة إلى توزيع مهام حزبية على أعضاء آخرين.إن القيادة القطرية برئاسة الأمين القطري المهندس سهيل القصار إذ تنفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً، تأمل من وسائل الإعلام المحترمة عدم نشر أي خبر يتعلق بها إلا بعد التأكد من صحته عبر التنسيق مع المكتب الإعلامي للحزب، الكائن في مبنى القيادة القطرية – رأس النبع، خصوصاً وأن هناك بعض المندسين الذين يروجون الإشاعات لأغراض دنيئة ورخيصة، بهدف الإضرار بوحدة الحزب في ظل المحنة التي تعيشها سورية والمنطقة العربية بأسرها. مكتب الإعلام القطري Saida Online