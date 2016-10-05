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بالفيديو.. شاهد حفل زفاف للشواذ العرب! في بلد عربي لا يمكن توقعه ابدا أرسل الخبر



فقد قالت مصادر موثوقة في "هيئة الرياض"، التابعة لهيئة الأمر بالمعروف في المملكة بأنه تم الإطاحة بمجموعة من الشباب، كانوا قد أقاموا حفل الزواج المثلي بأحد المواقع المجهزة لذلك و"بعضهم ما زال في شهر العسل"، بحسب ما ذكر موقع سبق الإلكتروني.



وفي التفاصيل التي أوردها الموقع ولم يتم تأكيدها بشكل مستقل، فقد ورد لرجال الهيئة في العاصمة معلومات حول قيام مجموعة من الشباب بتلك الممارسة وإقامة حفلات الزواج فيما بينهم، وأنهم يسكنون في شقة مفروشة مخصصة للعزاب في حي القدس.



وبحسب المصادر نفسها، فإن الفرقة التي توجهت الى هذه الشقة استطاعت ضبط مجموعة من الشباب، أفاد أحدهما أنه متزوج من شاب آخر قبل أسبوع، بينما تزوّج الثاني بالأخير قبل يومين من ضبط القضية، علماً بأنه جرى ضبط أحدهم سابقاً في قضية مماثلة.



وقال المصادر إن “الشبان أفادوا خلال التحقيق بإقامتهم حفل زفاف بأحد الأحياء قبل أسبوع، حضرها العديد من الشواذ، وجرى توثيقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي و”سناب شات”.



قالت مصادر في هيئة الأمر بالمعروف بالرياض، أنه تم القبض على مجموعة من الشباب الذين أقاموا حفل زواج للشواذ بأحد المواقع المجهزة لذلك، مستخدمين ملابس نسائية، مشيرة إلى أن جميعهم عزاب شرعًا، إلا أحدهم فمتزوج ويبلغ 28 عامًا.فقد قالت مصادر موثوقة في "هيئة الرياض"، التابعة لهيئة الأمر بالمعروف في المملكة بأنه تم الإطاحة بمجموعة من الشباب، كانوا قد أقاموا حفل الزواج المثلي بأحد المواقع المجهزة لذلك و"بعضهم ما زال في شهر العسل"، بحسب ما ذكر موقع سبق الإلكتروني.وفي التفاصيل التي أوردها الموقع ولم يتم تأكيدها بشكل مستقل، فقد ورد لرجال الهيئة في العاصمة معلومات حول قيام مجموعة من الشباب بتلك الممارسة وإقامة حفلات الزواج فيما بينهم، وأنهم يسكنون في شقة مفروشة مخصصة للعزاب في حي القدس.وبحسب المصادر نفسها، فإن الفرقة التي توجهت الى هذه الشقة استطاعت ضبط مجموعة من الشباب، أفاد أحدهما أنه متزوج من شاب آخر قبل أسبوع، بينما تزوّج الثاني بالأخير قبل يومين من ضبط القضية، علماً بأنه جرى ضبط أحدهم سابقاً في قضية مماثلة.وقال المصادر إن “الشبان أفادوا خلال التحقيق بإقامتهم حفل زفاف بأحد الأحياء قبل أسبوع، حضرها العديد من الشواذ، وجرى توثيقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي و”سناب شات”. CNN Saida Online