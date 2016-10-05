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جيسيكا صهيون تردّ على منتقدي خسارتها للوزن "لم أتخل عن قناعتي" أرسل الخبر



وفي رسالةٍ وجّهتها إلى القيّمين على الموقع الإلكترونيّ الذي نشرت صوراً لها تبدو فيها وكأنّها خسرت وزنها وعلّق عليها بأنّها "صور صادمة لها" كتبت صهيون "لم أتخل يوماً عن قناعتي بأنّ الجمال ليس بالرشاقة والكليوغرامات الزائدة بل بالثقة بالنفس وبمحبّة المحيطين لي".

وأضافت صهيون "لو عاد الكاتب بالذاكرة إلى حفل انتخاب ملكة جمال بدينات العرب الذي أطلقه برنامج "أحمر بالخط العريض" لتأكّد أنني لطالما حذّرت من البدانة المفرطة التي تؤذي الجسد... وكنت أول الداعين إلى التخلّص من أي كيلوغرام زائد يؤثّر سلبياً على الصحّة الجسديّة".





ردّت جيسيكا صهيون، الّتي تُوّجت بلقب "ملكة جمال بدينات العرب" للعام 2014 ضمن حدث نظّمه برنامج "أحمر بالخط العريض" عبر شاشة الـ LBCI، على المقال الذي "تعرّض لحياتها الشخصيّة" على حدّ قولها عبر حسابها الخاص على موقع فيسبوك.وفي رسالةٍ وجّهتها إلى القيّمين على الموقع الإلكترونيّ الذي نشرت صوراً لها تبدو فيها وكأنّها خسرت وزنها وعلّق عليها بأنّها "صور صادمة لها" كتبت صهيون "لم أتخل يوماً عن قناعتي بأنّ الجمال ليس بالرشاقة والكليوغرامات الزائدة بل بالثقة بالنفس وبمحبّة المحيطين لي".وأضافت صهيون "لو عاد الكاتب بالذاكرة إلى حفل انتخاب ملكة جمال بدينات العرب الذي أطلقه برنامج "أحمر بالخط العريض" لتأكّد أنني لطالما حذّرت من البدانة المفرطة التي تؤذي الجسد... وكنت أول الداعين إلى التخلّص من أي كيلوغرام زائد يؤثّر سلبياً على الصحّة الجسديّة". LBCI Saida Online