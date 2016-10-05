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بالصور... تكريم الحاج معين الدهني بعد اربعين عام من الخدمة في فوج اطفاء بلدية صيدا أرسل الخبر



وقد قام عناصر فوج اطفاء بلدية صيدا بتقديم الشكر له لاخلاصه وتفانيه خلال سنوات خدمته، حيث كان دعما وسندا لهم اضافة الى قيامه بخدمة مدينته صيدا وكل المناطق المجاورة التي اوكل مهام الاطفاء فيها.

وقد قام عناصر فوج اطفاء بلدية صيدا بقطع قالب حلوى احتفاءاً بالمناسبة.

موقع صيدا اون لاين يشكر الحاج معين الدهني وكل عناصر فوج اطفاء بلدية صيدا على كل التضحيات التي قدموها ومخاطرتهم بحياتهم لخدمة المواطنين وحمايتهم.























تكريما لتضحيات الحاج معين الدهني خلال اربعين عام من الخدمة في فوج اطفاء بلدية صيدا وبمناسبة انتهاء خدمته، قام زملاؤه بتكريمه في مقر فوج اطفاء بلدية صيدا.وقد قام عناصر فوج اطفاء بلدية صيدا بتقديم الشكر له لاخلاصه وتفانيه خلال سنوات خدمته، حيث كان دعما وسندا لهم اضافة الى قيامه بخدمة مدينته صيدا وكل المناطق المجاورة التي اوكل مهام الاطفاء فيها.وقد قام عناصر فوج اطفاء بلدية صيدا بقطع قالب حلوى احتفاءاً بالمناسبة.موقع صيدا اون لاين يشكر الحاج معين الدهني وكل عناصر فوج اطفاء بلدية صيدا على كل التضحيات التي قدموها ومخاطرتهم بحياتهم لخدمة المواطنين وحمايتهم. صيدا أون لاين Saida Online