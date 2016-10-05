الصفحة الرئيسية / منوعات / إذا أجبت على هذه الأسئلة المذهلة فاعلم أنك من أذكى أذكياء العالم

إذا أجبت على هذه الأسئلة المذهلة فاعلم أنك من أذكى أذكياء العالم أرسل الخبر



وحسبما رصدت “وطن”، فقد تضمن التسجيل مجموعة من الأسئلة السريعة، التي تتطلب إجابات مركزة ودقيقة، منها: ماذا يجري داخل عروقنا، وما الذي تراه حين تصاب بجرح؟.

ومن الأسئلة التي تضمنها الفيديو، ما الذي يضخه القلب، وما لون الضوء الذي يسمح لك بعبور الطريق، كما احتوى المقطع على صور واختبارات صورية.



أظهر مقطع فيديو، بثه ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، أسئلةً مذهلة، تحير العقل والتفكير، تتضمن عشرة خدع واختبارات محيرة.وحسبما رصدت “وطن”، فقد تضمن التسجيل مجموعة من الأسئلة السريعة، التي تتطلب إجابات مركزة ودقيقة، منها: ماذا يجري داخل عروقنا، وما الذي تراه حين تصاب بجرح؟.ومن الأسئلة التي تضمنها الفيديو، ما الذي يضخه القلب، وما لون الضوء الذي يسمح لك بعبور الطريق، كما احتوى المقطع على صور واختبارات صورية. هل تعلم Saida Online