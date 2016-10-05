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شاهد بالفيديو- نجاة سائق بأعجوبة بعدما انقلبت شاحنة على سيارته أرسل الخبر



وانتشر شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوّره أحد السائقين من داخل سيارته، واظهر الشريط انقلاب الشاحنة التي كانت تجر حاوية، وسقوط الحاوية على سيارة "مرسيدس" كانت تسير بجوارها ما أدى إلى سحق السيارة.

وقد نجا سائق السيارة بأعجوبة من الحادث من دون ان يتعرض لأذى .



نجا سائق سيارة من الموت باعجوبة بعدما تعرض لحادث مروري في أحد الشوارع الرئيسية بالسعودية، حيث كادت أن تسحقه شاحنة نقل كبيرة.وانتشر شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوّره أحد السائقين من داخل سيارته، واظهر الشريط انقلاب الشاحنة التي كانت تجر حاوية، وسقوط الحاوية على سيارة "مرسيدس" كانت تسير بجوارها ما أدى إلى سحق السيارة.وقد نجا سائق السيارة بأعجوبة من الحادث من دون ان يتعرض لأذى . وكالات Saida Online