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استنفار للجيش في محيط مخيمات صيدا أرسل الخبر



وعلى الأثر رفع الجيش وتيرة تدابيره واجراءاته المتخذة حول المخيم. ولوحظ تشديد عملية التفتيش والتحقق من هويات العابرين ولا سيما من النساء حيث جرت الاستعانة بمجندات لتفتيشهن. وشملت التدابير المتخذة نقاط انتشار الجيش عند مدخل مخيم المية ومية وفي محيطه .

علمت «المستقبل» ان وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في محيط مخيم عين الحلوة وعلى مداخله الرئيسية وضعت ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء في حالة تأهب واستنفار بعد توافر معلومات عن احتمال إستهداف احدى نقاطه على مدخل احد المخيمات بعمل ارهابي .وعلى الأثر رفع الجيش وتيرة تدابيره واجراءاته المتخذة حول المخيم. ولوحظ تشديد عملية التفتيش والتحقق من هويات العابرين ولا سيما من النساء حيث جرت الاستعانة بمجندات لتفتيشهن. وشملت التدابير المتخذة نقاط انتشار الجيش عند مدخل مخيم المية ومية وفي محيطه . المستقبل Saida Online